1.1 مليون طالب يستأنفون الدراسة غداً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

يستأنف غداً نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، التي تدرس المنهاج الوزاري، بينهم 249 ألفاً و629 طالباً وطالبة، في 616 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، دراستهم في الفصل الدراسي الثاني.

ودعت وزارة التربية والتعليم، الهيئتين الإدارية والتدريسية إلى تسلّم كتب الطلبة للفصل الدراسي الثاني من المطبعة، وفق الخطة المعتمدة، وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة، عبر شحذ هممهم، وتكريس الدافعية للتعلم، والعمل على استمالة الطلبة ليبدؤوا مشوارهم الدراسي بذهنية عالية، تحقيقاً لأفضل النتائج، مؤكدة أهمية استعداد الطلبة، وإصرارهم على تحقيق طموحاتهم الدراسية عبر المثابرة والاجتهاد، وبذل أقصى طاقتهم لنيل أعلى الدرجات العلمية. ووجهت الوزارة مديري النطاق والمدير الأول ومديري المدارس بوضع خطط تصحيحية وتحسينية وعلاجية للطلبة، بناء على نتائجهم في الفصل الدراسي الأول، وقياس أثر التحسن في كل مدرسة، مطالبةً بوضع خطة لتطوير مهارات طلبة الصف الخامس لتأهيلهم للانتساب إلى مسار النخبة بداية من الصف السادس، مع إشراك ذوي الطلبة في المستجدات بالمدرسة الإماراتية، والمسارات الدراسية، من خلال عرض المدرسة الإماراتية، وربطها بالمسارات ونتائج المستوى التحصيلي للطلبة. وأشارت إلى متابعتها المستمرة مع إدارات المناطق التعليمية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة من نظام المدارس والفصول، إلى عمل المكيفات داخل الصفوف، وتلبية احتياجاتهم، ومتابعة كل أقسام ووحدات المناطق والموظفين والموجهين، وستقوم المناطق بالاطمئنان على سير العملية التعليمية على النحو المطلوب.