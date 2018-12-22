30 طالباً يشاركون في «مخيم مهندس المستقبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، المستوى الثاني من الدورة الخامسة من «مخيم مهندس المستقبل» قريباً، للبناء على المهارات التي اكتسبها المشاركون في المستوى الأول، حيث تعرفوا إلى أساسيات الهندسة الكهربائية و«الروبوتيكس» (التحكم الآلي)، وتطوير التطبيقات الذكية، وغيرها من المهارات العلمية والعملية. ويشارك في المخيم 30 طالباً وطالبة في الفئة العمرية بين 12 و15 عاماً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يمثل (مخيم مهندس المستقبل) منصة مثالية لإعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارات الفنية، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، مع تحفيزهم لدراسة العلوم والتقنيات الحديثة، والارتقاء بمفهوم التعلم إلى مستويات جديدة، بما ينسجم مع أهداف الهيئة في ترسيخ بيئة معرفية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل للأجيال المقبلة».

وأضاف: «يراعي (المخيم) احتياجات ومتطلبات الطلاب العمرية والعقلية، حيث يضمن وصول المعارف والخبرات بالطريقة الأسهل والأنسب لهم، وتقريب العلوم والتكنولوجيا من خلال تجارب وتطبيقات عملية تسهم في إعداد الجيل المقبل من العلماء وأصحاب العقول المبدعة والمبتكرة، بما يسهم في رفد سوق العمل المستقبلي بالكفاءات والخبرات اللازمة».

- تجارب وتطبيقات

عملية لإعداد

الجيل المقبل من

العلماء وأصحاب

العقول المبدعة.