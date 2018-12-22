1000 طالب يشاركون في مخيم التراث والعلوم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك 1000 طالب من مدارس أبوظبي في «مخيم الثقافة والتراث والعلوم بالمدارس المجتمعية» اليوم، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، ضمن مشروع الأنشطة الشتوية الذي أطلقته الدائرة ويستمر حتى 10 يناير المقبل ويستفيد من المشروع 1160 طالباً، يشاركون في ثلاثة برامج تتضمن المخيم، وتحدي صير بني ياس، بالإضافة إلى رحلة قادة المستقبل، حيث تستهدف تعزيز مهارات الطلبة وتنمية شخصياتهم ومواهبهم بالأنشطة الشتوية. ويتضمن المخيم مسابقات وورش عمل وأنشطة علمية وبيئية ورياضية بهدف إكساب الطلبة مهارات القيادة، في إطار سعي الدائرة لإطلاق برامج تشجع على الابتكار والإبداع. كما يضم أربعة محاور هي الرياضيات والعلوم، والروبوتات والبرمجة، والصحة والرياضة، والتراث والثقافة، ويستوعب البرنامج نحو 1000 طالب وطالبة مقسمين على ثلاث مجموعات، تهدف إلى بناء وتعزيز فهم الطلاب للتراث والثقافة الإماراتية، مع بناء قدراتهم في المواد الأساسية عبر أنشطة ثرية تتم خلال العطلات، وتركز على التعلم بأسلوب ترفيهي وتعليمي مع ترسيخ الثقافة السياحية في الدولة.

وضم مشروع الأنشطة الشتوية برنامج «رحلة قادة المستقبل»، بمشاركة طلبة من الحلقة الثالثة، مقسمين على ثلاث مجموعات، ويشتمل البرنامج على زيارات ميدانية للمواقع التاريخية والثقافية والمعالم الوطنية في الدولة، بجانب المسابقات وورش العمل والمشروعات التي تهدف إلى إكساب الطلبة خبرات ومهارات تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل، بالإضافة إلى تعريفهم بالتراث المحلي وتعزيز الهوية الوطنية.

فيما تشمل فعاليات «تحدي صير بني ياس»، أنشطة علمية وبيئية ورياضية وثقافية تستهدف إكساب الطلبة المتفوقين مهارات القيادة والمسؤولية، عبر المشاركة في الفعاليات المختلفة، حيث تم توزيع الطلبة على ستة فرق، ضم كل فريق 10 طلاب.

مشروع الأنشطة

الشتوية الذي يستمر

حتى 10 يناير المقبل

يستفيد منه

1160 طالباً.