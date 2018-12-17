15 يناير إعلان شروط الدراسة بالمجان في كلية الطب جامعة خليفة للمواطنين والوافدين

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أكد عميد كلية الطب بجامعة خليفة للعلوم الصحية، ونائب أول لرئيس الشؤون الصحية، الدكتور جون روك، أن كليةالطب في جامعة خليفة ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، التي تمزج بين الهندسة والطب، مشيراً إلى أنه سيكون متاح الالتحاق بها للطلبة المواطنين والوافدين، كما أنه من المتوقع حتى الأن عدم فرض أي تكاليف دراسية سواءً على الإماراتيين أو الوافدين.

وتفصيلاً أوضح روك، في لقاء إعلامي تم تنظيمه اليوم في حرم الجامعة، أن حجم صف الفرقة الواحدة، والذي سيبدأ في أغسطس 2019، سيكون 50 طالباً، سيتخرج منهم في أسوأ الحالات 40 طالباً على الأقل في مايو 2023، وسيُقسم عدد الطلاب في الصف بالتساوي بين الإماراتيين والوافدين، مشيراً إلى أنه لن يُرفض تحت أي ظرف من الظروف طلب متقدم إماراتي لديه مؤهلات (للالتحاق المباشر) أو إمكانيات (للالتحاق غير المباشر)، ويُقبل بدلاً منه طلب أحد المتقدمين من الوافدين.



وقال: "إذا تحققت التوقعات الإيجابية بشأن ارتفاع معدل الطلبات المقدمة من الإماراتيين أصحاب المؤهلات/الإمكانيات... سنعمل على زيادة حجم هيئة التدريس والصفوف، لاستيعاب مزيج الطلاب، مشيراً إلى صفحة الويب الخاصة بكلية الطب والعلوم الصحية ومن المزمع إطلاقها في منتصف يناير المقبل لإتاحة كافة المعلومات عن جميع البرامج التي ستقدمها الكلية، و"كيفية التقدم بطلبات الالتحاق" وتواريخ المواعيد النهائية للتقديم ومعلومات الاتصال".

وأضاف: "لم يجرِ اتخاذ قرار نهائي بشأن التكلفة المتوقعة للدراسة، ولكن من المتوقع عدم فرض أي تكاليف سواءً على الإماراتيين أو الوافدين، والفرق الوحيد الجدير بالذكر في الوقت الحالي بين حزمتي المنحة الدراسية للمواطنين والوافدين هي أن الإماراتيين سيحصلون شهرياً على منحة معيشة كمكافأة لهم لحصولهم على درجة البكالوريا،

وحتى لا يؤثر الجذب السوقي اللازم للاستقلال المادي الذي " على عملية اتخاذ القرار لدى أحد المتقدمين الإماراتيين المؤهلين".

وأشار إلى أنه يحق لكل من الإماراتيين والوافدين التقدم للالتحاق بالجامعة، وسينصب التركيز بشكل أساسي على تعيين الإماراتيين، سواءً من ذوي المؤهلات، للالتحاق المباشر، أو أصحاب الإمكانيات العالية عن طريق برامج إعداد للالتحاق غير المباشر، والتي تتراوح مدته الزمنية ما بين 6 إلى 8 أسابيع يليها برنامجاً مرحلياً قبل طبي لمدة عام كامل.

وكانت جامعة خليفة قد أعلنت في يوليو الماضي، عن إطلاق أول كلية طب وعلوم صحية في العاصمة أبوظبي، والتي تعمل بالنظام الأمريكي(4+4) الذي يعد برنامجاً للدراسات العليا في الطب، إتاحة الدراسة بها للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة – سواء من بين خريجيها أو من خريجي أى جامعة أخرى مرموقة ومصنفة عالمياً، شريطة اجتياز اختبار القبول" إم كات"، على أن يتم تخصيص حوافز مادية للطلبة المواطنين تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً.