جامعة أبوظبي تزوّد طلبتها باستراتيجيات التعلم الذكي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دشنت جامعة أبوظبي مركزاً أكاديمياً متطوراً في حرم الجامعة الرئيس، لتزويد طلبتها بمجموعة شاملة من استراتيجيات التعلم الذكي المصممة لمساعدتهم على التفوق أكاديمياً، ويضم المركز قاعات دراسية وأخرى متعددة الاستخدامات، مجهزة بأحدث الخدمات والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد مدير جامعة أبوظبي، الدكتور وقار أحمد، أن مركز النجاح يمثل إضافة مهمة إلى المرافق التي توفرها الجامعة لطلبتها لمواصلة تحسين تجربتهم الأكاديمية، مشيراً إلى حرصها على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة عبر تزويد الطلبة بشتى الوسائل والمهارات التي تعدهم ليكونوا رواد المستقبل، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تعزيز مكانتها إحدى أفضل الجامعات في المنطقة.

من جانبها، قالت عميدة كلية المتطلبات الجامعية، الدكتورة سريثي ناير، إنه تم أخذ احتياجات الطلبة التعليمية وتطلعاتهم بعين الاعتبار، سواءً خلال تصميم المساحات في المركز، أو من حيث التكنولوجيا والأدوات المستخدمة التي تم تطويرها، لتعزيز التجربة التعليمية وتحفيز الطلبة على التفوق الأكاديمي.

وأشارت إلى أن الجامعة تبنت خطة شاملة لضمان الاستفادة بشكل فعال من المركز عبر تنظيم الفعاليات وورش العمل وجلسات الحوار والتوجيه التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والتي لا يتم تدريسها للطلبة في القاعات الدراسية.