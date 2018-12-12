«التربية» تدرّب 32 معلماً ومعلمة على دمج تقنيات «مايكروسوفت» مع البرامج التعليمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطوّر وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، مهارات 32 معلماً ومعلمة، إذ تلقت 12 معلمة تدريباً، استغرق 18 شهراً، على دمج تقنيات مايكروسوفت مع البرامج التعليمية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12، واكتسبن مهارات متقدمة في استخدام تكنولوجيا التعلم الذكي داخل الصفوف، انسجاماً مع توجه الوزارة الرامي إلى تطوير كوادر الميدان التربوي في مجالات تكنولوجيا التعليم والتعلم الذكي.

فيما يبدأ 20 معلماً، لاحقاً، التدريب على تطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعلم الذكية، إضافة إلى تعلم كيفية تطبيق طرق مبتكرة في التعلم يمكن من خلالها تسخير التكنولوجيا لإنشاء غرف دراسية خاصة ومميزة.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، مروان أحمد الصوالح، سعي الوزارة إلى إرساء أسس منظومة تعليمية ذكية عبر سلسلة تدابير من شأنها أن تؤسس لنقلة نوعية في مجال التعلم الذكي.