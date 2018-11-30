0.4 % نسبة توطين المدرسين بالتعليم الخاص في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن نسبة التوطين في وظائف التدريس في التعليم الحكومي بلغت 38.5%، بينما بلغت النسبة نفسها في التعليم الخاص بأبوظبي 0.4%، بينما يشكّل المواطنون 51% من العاملين في التعليم الحكومي.

وقال المركز في تقرير أصدره، أول من أمس، بعنوان إحصاءات التعليم 2017/‏‏‏‏‏‏2018 حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن نسبة التوطين في وظائف الهيئة التدريس في التعليم الحكومي بلغت 38.5%، بينما بلغت النسبة نفسها في التعليم الخاص 0.4%.

وأفاد بأن متوسط عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية وصل إلى 377 ألفاً و919 طالباً وطالبة، وشكل الطلبة المواطنون 45.6% من طلبة الإمارة، بعدد 172.2 ألف طالب وطالبة.

وتفصيلاً، ذكر مركز الإحصاء في أبوظبي، أن المواطنين يشكلون 0.8% من العاملين في التعليم الخاص في أبوظبي، بينما يشكلون 51% من العاملين في التعليم الحكومي.

وتابع أن نسبة التوطين في وظائف التدريس في التعليم الحكومي بلغت 38.5%، بينما بلغت النسبة نفسها في التعليم الخاص 0.4%.

ولفت التقرير إلى أن نسبة التوطين في قطاع التعليم بلغت 19% في إمارة أبوظبي، موضحاً أن نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والفنية في التعليم الحكومي 86.9%، مقابل 1.6% في التعليم الخاص.

ووفقاً للتقرير شكّلت المعلمات المواطنات 49% من المعلمات في قطاع التعليم الحكومي، والمعلمون الذكور 12.8%، وبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الحكومية 12 طالباً، بينما بلغ 13.3 طالباً لكل معلم في المدارس الخاصة.

وبلغت نسبة الأمية لدى المواطنين 10 سنوات فأكثر 4%، بينما بلغت 6.8% لغير المواطنين، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المواطنين بلغ 172 ألفاً و193 طالباً وطالبة، شكلوا 45.6% من طلبة الإمارة.

ووفقاً للإحصاء شكّل الطلبة المواطنون 76% من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، وشكلت المواطنات 67.4% من مجموع الطلبة المواطنين الملتحقين بالتعليم العالي.

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة الطلاب من ذوي الهمم الملتحقين بالتعليم الحكومي وتعليم الكبار 74.5%، مقابل 25.5% في التعليم الخاص في العام الدراسي الماضي.

452 مدرسة في أبوظبي

أفاد تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، بأن حكومة أبوظبي تسعى إلى تطوير التعليم وتحسينه لغايات تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، وبلغ عدد المدارس في الإمارة 452 مدرسة خلال العام الدراسي الماضي، شكلت المدارس الحكومية 56.4% منها، بعدد 255 مدرسة، مقابل 197 مدرسة خاصة، وبلغ عدد الفصول المدرسية 16 ألفاً و258 فصلاً، بانخفاض 2.7% عن العام الدراسي الأسبق، وتضم المدارس الحكومية 36.3% من مجموع الفصول الدراسية. وكشف التقرير أن متوسط عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها ارتفع في العام الدراسي الماضي إلى 377 ألفاً و919 طالباً وطالبة، بزيادة 1.2% على العام الدراسي الأسبق، وتضم المدارس الحكومية 36% من مجموع طلبة الإمارة.