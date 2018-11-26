قرارات إدارية تأخر تعطيل الدوام في المدارس الخاصة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تسببت قرارات إدارية في مدارس خاصة برأس الخيمة في تأخر الإعلان عن تعطيل الدوام الدراسي نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت في الإمارة ما أدى إلى ارباك أولياء أمور الطلبة وعودتهم إلى منازلهم في متنصف الطريق بعد استلامهم رسائل نصية قبل 15 دقيقة من بداية الدوام الدراسي إلى حدوث ازدحامات مرورية في معظم الطرقات.

ورفضت مدارس خاصة اتخاذ قرار تعطيل الدوام الدراسي إلا بعد حضور المدير للمبنى المدرسي لاتخاذ القرار النهائي بتعطيل الدوام الدراسي، ما أدى إلى حدوث اتخاذ أولياء الأمور قرارات فردية بتغيب أبناءهم عن الدراسة حفاظا على سلامتهم.

وقال أولياء أمور لـ ’’الإمارات اليوم’’ إن ارتباك إدارات المدراس أدى إلى تأخرهم عن وظائفهم وحدوث ازدحامات مرورية خانقة، لافتين إلى أنه يجب يكون قرار تعطيل الدراسة موحدا من قبل وزارة التربية والتعليم لتفادي تكرار قرارات المدارس المرتبكة.

وأوضحوا أن بعض المدارس اتخذت قرار تعطيل الدوام الدراسي وفقا للحالة الجوية في المنطقة التي توجد بها المدرسة وليس وفقا للحالة الجوية للدولة، حيث أن بعض المدارس لم تشهد تجمع مياه للأمطار نتيجة البنية التحية الجيدة لذلك قررت استمرار الدوام الدراسي على حساب سلامة الأطفال، لافتين إلى أن رفض أولياء الأمور ارسال أبنائهم للدراسة جعل المدارس تتخذ قرارا بتعطيل الدراسة بشكل متأخر.

ومن جهته قال رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية نادر موسى، لـ ’’الإمارات اليوم’’ إن المدارس الخاصة لديها الحرية الكاملة في اتخاذ قرار تعطيل الدراسة وفقا ما تراه مناسبا لسلامة الطلبة، موضحاً أن إحدى المدارس صرفت الطلبة عن الدارسة بعد توقف الأمطار وتواصلت مع أولياء الأمور للحضور لأخذ أبنائهم حفاظا على سلامتهم.

وأضاف أن معظم المدارس الخاصة برأس الخيمة عطلت الدوام الدراسي نتيجة للحالة الجوية الغير مستقرة في رأس الخيمة، وتابع أن تعليمية رأس الخيمة تتابع عن كثب حالة الطلبة في المدارس الخاصة للحفاظ على سلامتهم وتتواصل مع إدارات المدارس للتنسيق بشأن عودة الطلبة لمنازلهم من خلال ارسال رسائل نصية لهواتف أولياء الأمور لضمان عودة أمنة للطلبة لمنازلهم.