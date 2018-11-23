بالفيديو.. "الإمارات اليوم" تهدي كتاب علمني زايد إلى طالبات مدرسة أم سقيم

المصدر: أمين الجمال -دبي

أهدت "الإمارات اليوم" عدداً من نسخ كتابها "علّمني زايد" إلى طالبات في مدرسة أم سقيم للتعليم الأساسي، أخيراً، والذي اطلقته الصحيفة بمناسبة عام زايد، ويتضمن مجموعة من القصص تسرد لقطات من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويهدف الكتاب إلى تعريف النشىء بمؤسس الدولة.

وقالت مديرة المدرسة، نورا المهيري: "إن الكتاب إنتاج رائع من (الإمارات اليوم) يضاف، ليس فقط، إلى المكتبة المدرسية، بل إلى المكتبات العامة لإثراء معارف الصغار من أبناء الوطن بمواقف ولقطات من حياة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضافت أن "الإمارات اليوم" أنتجت الكتاب بأسلوب قصصي حواري مشوق، يجذب القارئ والمستمع إلى معرفة المزيد على حياة باني اتحاد دولة الإمارات، لافتةً إلى أن المكتبة المدرسية بحاجة إلى مزيد من قصص الأطفال حول حياته، رحمه الله، سواء كانت قصصاً مكتوبة أو مصورة.

وأبدت الطالبات سعادتهن بالكتاب، ورحن يتبارين في قراءة أجزاء منه فور تسلمهن نسخاً منه.