«المعرفة» تجري استبياناً لجودة حياة 20 ألف كادر تعليمي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أول استبيان لجودة حياة الكوادر المدرسية في دبي، خلال العام الدراسي الجاري، مستهدفة 20 ألف شخص من قيادات مدرسية ومعلمين وكادر إداري ووظائف مساعدة، فيما يواصل طلبة دبي إنجاز المسح الشامل لجودة حياتهم في نسخته الثانية على التوالي، مستهدفاً نحو 100 ألف طالب وطالبة من الصفوف من السادس إلى الـ12 في جميع المدارس الخاصة، ضمن مشروع ممتد لخمس سنوات، ما سيتيح أمام المدارس معلومات تفصيلية حول واقع جودة حياة الطلبة، والجوانب التي ينبغي على المدارس معالجتها وستقيس الهيئة التقدم المحرز في ذلك الجانب خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك، خلال فعاليات الملتقى الأول من سلسلة ملتقيات «معاً نرتقي» في عامها السابع على التوالي، التي انطلقت أمس، في جامعة الإمارات للطيران تحت شعار «رحلتنا إلى إكسبو 2020»، وبمشاركة أكثر من 400 قيادة مدرسية ومعلمين وطلبة.

وأكدت الهيئة أنها تتعاون وفريق إكسبو 2020 للعام الثاني على التوالي، من أجل نشر محاور الفرص والتنقل والاستدامة، التي يركز عليها إكسبو 2020 في قطاع التعليم المدرسي في دبي، وذلك قبل عامين من انطلاق إكسبو 2020 دبي، المعرض العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في أكتوبر 2020.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، خلال الملتقى، إن سلسلة ملتقيات «معاً نرتقي» تشكل منصة للتواصل الإيجابي بين المجتمع التعليمي في دبي، بهدف بناء شبكات تعاون على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن «أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في 31 ملتقى من سلسلة ملتقيات (معاً نرتقي) خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث تعلمنا معاً من الأفكار الجديدة والممارسات المستقبلية التي تم تشاركها خلال هذه الملتقيات».

من جانبها، قالت مديرة إداة برنامج إكسبو للمدارس، إكسبو 2020 دبي، علياء سالم آل علي: «سنواصل العمل على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقود إلى الارتقاء برحلة تعلّم الطلبة».

• «معاً نرتقي» تُشكل منصة للتواصل الإيجابي بين المجتمع التعليمي في دبي.