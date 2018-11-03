4 طلاب يبتكرون تطبيقاً ذكياً لقياس سعادة العملاء

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر أربعة طلاب في جامعة دبي تطبيقاً على الهواتف الذكية، لقياس مدى رضا وسعادة خدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة، بطريقة سهلة، ويحمل المشروع اسم «مقياس السعادة الذكي».

وقالت الطالبة ملكي عبدالرشيد، لـ«الإمارات اليوم»: «اشتركت مع زملائي: جميلة سليمان، ونادية دلشاد، وأنس حداد، في ابتكار طريقة سهلة وذكية لقياس رضا المتعاملين في الجهات الحكومية والخاصة، وهي تطبيق أضفنا فيه ثلاث ميزات، هي: الكشف عن الوجه (face detection)، وتمييز الوجوه (face recignition)، وكشف العاطفة (emotion detection)، تعمل مجتمعة على تحديد مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة إليهم»، مضيفةً: «كان هدفنا الإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون إمارة دبي أسعد مدينة».

وأوضحت أن التطبيق يعمل عن طريق كاميرا تلتقط تعبير وجوه العملاء إذا كانوا سعداء أم غير ذلك عن الخدمات المقدمة لهم، ويسجل توقيت تقديم كل خدمة، ويعطي إحصائية بعدد العملاء السعداء وغير السعداء، وأوقات تخليص معاملاتهم، مشيرةً إلى أن هذا التطبيق يساعد الشركات الخاصة والجهات الحكومية على تحسين مستوى خدمة العملاء عن طريق التعرف إلى تعابير العملاء وتحديد المشكلة إذا كان العميل غير سعيد، إضافة إلى حل مشكلته.

وذكرت عبدالرشيد أن التطبيق كان مشروع تخرج، ونفذه الفريق بإشراف من الأستاذ في كلية التقنيات المعلومات والهندسة في جامعة دبي، الدكتور شادي عطا الله، لافتةً إلى أنهم شاركوا بهذا المشروع في مسابقة IEEE، التي نظمتها الجامعة في أبريل الماضي، وفاز بالمركز الثاني بهذه المسابقة.