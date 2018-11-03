«التربية» تعزز مهارات الطلبة بـ «دبلوم الصغار»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجاً للطلبة يحمل عنوان «دبلوم الصغار»، موضحةً أن البرنامج معدٌّ بشكل تكميلي، لسد الفجوات التي يعانيها طلبة في المهارات الأساسية في الرياضيات واللغة العربية، ويلبي احتياجات المتعلمين بصورة مباشرة، ترتكز على الاحتياجات الأساسية لكل متعلم على حدة، وفق مستويات من التعلم.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تنفيذ البرنامج في 64 مركزاً على مستوى الدولة، مستهدفة نحو 5000 طالب وطالبة من الصف الثاني حتى السابع، لدعم كفاءات الطلبة وتحسين مستوى أدائهم. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن مرحلتين: الأولى اختبارات لتحديد مستويات الطلبة والجوانب التي تتطلب تحسيناً لديهم، والثانية تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الإثرائية، التي تسهم في تطوير المستوى العلمي للطلبة.

وأشارت إلى أن برنامج «دبلوم الصغار» التعليمي يوفر فرصاً أكثر للتعلم واكتساب المهارات الرئيسة للمتعلم، استناداً إلى احتياجاته التعليمية، ويسعى إلى تقديم نموذج وتصور جديد لتفرد التعليم والتعلم الذاتي والتعلم التفاعلي، بمشاركة نخبة من المعلمين المتميزين. كما يتضمن البرنامج الانتقال الناجح بين مستوياته ومراحله، وتوزيع المتعلمين في فصول دراسية استثنائية، وضمن مجموعات عمل متمايزة، وفقاً لمستوى المهارات التي يتمتعون بها، والتي هم بحاجة لها، بهدف توافق المواد التي يدرسها الطالب مع مهاراته وقدراته، بشكل يسمح له بالنجاح والتطور.