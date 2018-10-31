مدارس صرفت الطلبة قبل انتهاء الدوام الرسمي

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة وعجمان

شهدت إمارتا عجمان والشارقة، أمس، منذ ساعات الصباح الباكر، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مختلف المناطق، وسط وجود تحذيرات من شرطتي الشارقة وعجمان، عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصاتهما في مختلف حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعية، فيما قامت بعض المدارس الخاصة في الشارقة بصرف الطلاب، والاتصال بأولياء الأمور للحضور لأخذ أبنائهم، حفاظاً على سلامتهم.

وتعاملت الدوريات المرورية، أمس، مع عدد من الحوادث البسيطة في إمارتي عجمان والشارقة، إذ قامت شرطة الشارقة بالتعامل مع حادث وقع على شارع الإمارات باتجاه إمارة دبي من جسر سبعة إلى جسر البديع مقابل كشافة الشارقة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير فترة طويلة.

وأقدمت بعض المدارس في إمارتي الشارقة وعجمان، صباح أمس، على صرف الطلبة، وإنهاء الدوام المدرسي باكراً، نظراً لحالة الطقس غير المستقرة، وتفاوت كميات هطول الأمطار.

وجاء قرار المدارس حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة، بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، كما طالبت المدارس أولياء الأمور بالحضور لاصطحاب أبنائهم، وأمرت الحافلات بنقل الطلبة إلى بيوتهم.