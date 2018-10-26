شرطة دبي تثقّف طلبة المدارس بمنظومة الحس الأمني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، منظومة الحس الأمني، التي تستهدف طلبة مدارس إمارة دبي، تحت شعار «سلامة.. وقاية.. حماية»، التي ينظمها مركز حماية الدولي للتدريب بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري.

وقال نائب مدير مركز حماية الدولي للتدريب، المقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، إن شعار الحملة يحمل في طياته رسائل توعية تهدف شرطة دبي إلى إيصالها لطلبة المدارس، ذلك أن ورش عمل «السلامة» توجه رسائل توعية بشقّيها النظري والعملي إلى الطلبة حول اشتراطات السلامة الواجب اتباعها أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة المدرسية أو المركبة الخاصة، والعبور من الأماكن المخصصة، مع الانتباه جيداً لحركة المركبات في الشارع.

وتابع أنه خلال ورش عمل «الوقاية» تولي شرطة دبي اهتماماً كبيراً بتوعية الطلبة من التدخين والوقوع في فخ المخدرات، أما في ورش عمل «حماية» فإن شرطة دبي توجه حملاتها التوعوية نحو حماية الطلبة من التنمّر والعنف والابتزاز الالكتروني ومخاطر الألعاب الالكترونية والإنترنت، وغيرها من الإشكاليات التي قد يقع فيها الطلبة.

وقال إن إطلاق منظومة «الحس الأمني»، وتنفيذ ورش عمل متعددة المحاور، جاءت بتوجيهات من القائد العام بضرورة استحداث وسائل وأساليب أكثر حداثة وتطوراً لإيصال رسائل التوعية إلى طلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب أهمية إشراك كل عناصر المنظومة التعليمية المتمثلة في الكادر الإداري والتدريسي والطلبة وذويهم في هذه الرسائل، وبالتعاون مع كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن أولى ورش عمل المنظومة انطلقت بمحور «السلامة» لتوعية الطلبة حول السلامة المرورية، واستهدفت طلبة مدرسة الثاني من ديسمبر التأسيسية في دبي، بحضور المقدم عبدالرحمن شرف المعمري، ومديرة المدرسة، منى أحمد الياس المهيري، وشارك في تقديم ورشة العمل كل من رئيس قسم البرامج الطلابية في شرطة دبي، الملازم خليل ميرزا أهلي، ولولوة ثاني، ضابط رئيس في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والعريف محمد ناجي محسن، والرقيب أول غلام علي، من الإدارة العامة للمرور في دبي.