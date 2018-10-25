بلدية دبي تنشئ مكتباً لـ «كبار المواطنين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنشأت بلدية دبي مكتباً لكبار المواطنين في مبناها الرئيس، وأكد مدير عام البلدية، داوود الهاجري، أهمية هذه الفئة في المجتمع، والعمل المستمر لتحقيق سعادتهم ورضاهم، عن طريق رصد احتياجاتهم ومقترحاتهم المنبثقة من خبراتهم المتميزة، مضيفاً أن تغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين» هو بحد ذاته تكريم وتقدير لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع.

وذكرت مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، منال بن يعروف، أن الهدف من مكتب كبار المواطنين هو خدمة كبار المواطنين، من خلال إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم المختلفة، والخاصة بخدمات الدائرة المتنوعة وتقديم الدعم الإرشادي والمعلوماتي، إضافة إلى إنجاز المعاملات الخاصة بالخدمات الذكية لهم، بما يسهم في تعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.