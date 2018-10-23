مدرسة تلزم ذوي الطلبة بحواسيب و«تابلت» قبل الامتحانات

المصدر: أمين الجمال ــ دبي

خاطبت مدرسة خاصة، تعتمد المنهاج الوزاري، أولياء أمور طلبتها بضرورة توفير أجهزة إلكترونية (حواسيب وتابلت) لأبنائهم استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي سينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل.

وأفادت المدرسة، التي لها أفرع في أكثر من إمارة، في رسالة وجهتها إلى أولياء أمور الطلبة بشأن توفير الأجهزة الإلكترونية، بأن آخر موعد لتسديد مبلغ الأجهزة هو يوم الخميس الموافق الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدةً أنها غير مسؤولة عن تأمين الأجهزة لهذا الغرض بعد التاريخ المحدد.

وقالت المدرسة إن «الجهاز الذي سيشتريه ولي أمر الطالب سيستخدمه ابنه طوال سنوات دراسته، كما سيستفيد منه الطالب في الصف 12 وفي المرحلة الجامعية»، مضيفةً أن «ولي أمر الطالب يستطيع تسديد مبلغ شراء الجهاز نقداً لإدارة المدرسة قبل عملية الشراء لحصر أعداد الأجهزة المطلوبة، وفي حال وجود ثلاثة أخوة ستقدم المدرسة تسهيلات في طريقة السداد، إذ يستطيع ولي الأمر سداد 50% من قيمة الأجهزة، ويقسط الباقي على دفعات».

ولفتت المدرسة في تعميمها إلى أنه سيتم اعتماد نظام الاختبارات الإلكترونية، التي تبدأ من الفصل الدراسي الأول، نظراً لسعي المدرسة لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في الجوانب كافة، ولمواكبة تطوير المناهج وتحديثها، مؤكدةً أنها وفرت المتطلبات التقنية للاختبارات الإلكترونية بشكل كامل.

وأرفقت المدرسة بالتعميم الذي وزعته على أولياء أمور طلبتها مواصفات الأجهزة المناسبة لتحميل ملفات الاختبارات، مقترحةً استخدام جهاز «Notebook» للصفوف من الرابع إلى الثامن، وجهاز «Laptop» للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

وأبلغت المدرسة أولياء أمور الطلبة بأسعار الأجهزة والبرامج، إذ إن سعر «Laptop» بحجم شاشة 15.6 بوصة 1280 درهماً، وسعر «Notebook» بحجم شاشة 11.6 بوصة بـ650 درهماً، و«Notebook» بحجم شاشة 11.6 بوصة Touch بـ750 درهماً، موضحةً أنها تواصلت مع الشركات العالمية لتأمين الأجهزة بأقل سعر ممكن، كما أبرمت اتفاقاً مع شركة عالمية لتأمين جميع البرامج الخاصة بالامتحان للأجهزة التي يتم توريدها.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت مديري المدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري بضرورة وإلزامية توفير المتطلبات التقنية للاختبارات الإلكترونية، وذلك في تعميم وزعته الوزارة، في الثاني من أكتوبر الجاري، على المدارس بشأن المواصفات التقنية المطلوب توافرها في المدرسة لتطبيق الامتحانات الإلكترونية للعام الدراسي 2019/‏‏‏2018.