311 طالباً حرمتهم «غفلة المدرسة» أداء الامتحانات

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

قالت إدارة التقويم والامتحانات، التابعة لوزارة التربية والتعليم، في تعميم وزعته أخيراً على 27 مدرسة في دبي والمناطق الشمالية، إنه «تبين لدينا وجود طلبة يحق لهم دخول امتحان المؤجل والإعادة، إلا أن إدارات المدارس لم تنتبه إلى ذلك»، لافتة إلى أنها كانت قد وجهت مديري المجالس والنطاق بضرورة حصر الطلبة الذين يحق لهم دخول امتحان الإعادة والمؤجل، في مواد العام الدراسي الماضي، إلا أن إدارات المدارس لم تنتبه إلى ذلك.

وأوضح التعميم أن عدد الطلبة يبلغ 311 طالباً وطالبة، موزعين على الصفين التاسع (306) طلاب، والثامن (5) طلاب، مؤكداً أنه «وقع قصور وعدم تنسيق وغياب للمتابعة من قطاع العمليات لإدارات المدارس»، مشيراً إلى أن أولياء أمور الطلبة تظلموا من نتائج أبنائهم، وأرجعت إدارة التقويم والامتحانات هذا «الخلل أو القصور إلى احتمالية عدم تحديث طباعة الكشوف، أو لأي أسباب أخرى».

وأكدت الإدارة أنه «بعد التواصل مع مدارس عدة، تبين فعلاً بقاء الطلبة في صفوفهم (راسبين)، على الرغم من أن للطالب فرصة مستحقة لإعادة الامتحان»، مطالبةً بسرعة مخاطبة إدارات المدارس للتحقق منها، تمهيداً لتقديم هؤلاء الطلبة امتحاناتهم.

ووفقاً لقائمة الطلبة المرفقة مع تعميم الوزارة، تصدرت مدارس الشارقة القائمة بنصيب 10 مدارس، والطلبة 105 طلاب وطالبات، تليها دبي بواقع ست مدارس، و113 طالباً وطالبة، منهم خمسة طلاب في الصف الثامن، ثم الفجيرة بنصيب خمس مدارس، و30 طالباً، وثلاث مدارس في كل من رأس الخيمة وعجمان، وبلغ عدد الطلبة في الأولى 26 طالباً، مقابل 14 طالباً في الثانية، وتذيلت أم القيوين القائمة بمدرسة واحدة، يبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحان الإعادة والمؤجل فيها 23 طالباً.

• 10 مدارس من الشارقة، بعدد 105 طلاب وطالبات، ضمن المدارس التي أغفلت تعميم «الوزارة».