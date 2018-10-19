311 طالباً حرمتهم غفلة مدارسهم من فرصة أداء امتحانات الإعادة والمؤجل

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت إدارة التقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم مديري المجالس والنطاق، أخيراً، بضرورة حصر الطلبة الذين لهم حق دخول امتحان الإعادة والمؤجل، في مواد العام الدراسي الماضي، إلا أن إدارات المدارس لم تنتبه لذلك.

وجاء في تعميم وزعته الإدارة أخيرا على المدارس المعنية، وعددها 27 مدرسة في دبي والإمارات الشمالية، أنه " تبين لدينا وجود طلبة لهم حق دخول امتحان مؤجل الإعادة وادارات المدارس لم تنتبه بأن لهم فرصة التقدم للامتحان "

وأوضحت القوائم المرفقة مع التعميم أن عدد الطلبة بلغ 311 طالباً وطالبة، موزعين على الصفين التاسع ( 306)، والثامن (5) طلبة، مؤكدا أنه وقع قصور وعدم تنسيق وغياب المتابعة من قبل قطاع العمليات لإدارات المدارس، إذ أشار التعميم الى أن أولياء أمور هؤلاء الطلبة تظلموا من نتائج أبنائهم، وأرجعت إدارة التقويم والامتحانات هذا الخلل أو القصور الى احتمالية عدم تحديث طباعة الكشوف أو لأية أسباب أخرى.

وأكدت إدارة التقويم والامتحانات أنه بعد التواصل مع عدة مدارس تبين بالفعل بقاء الطلبة في صفوفهم "راسبين"، على الرغم من أن للطالب فرصة مستحقة لإعادة الامتحان، مطالبةً بسرعة مخاطبة إدارات المدارس للتحقق منها لاحتمالية تقدم هؤلاء الطلبة للامتحان.

من جانبها، سارعت إدارات المدارس إلى حصر الطلبة المدرجين على القوائم والمنتسبين لمدارسهم إجراء الامتحانات لهم الأسبوع الماضي، وأسفرت النتائج عن نجاح عدد من الطلاب وبقاء اخرين للإعادة لانهم رسوب.

ووفقا لقائمة الطلبة المرفقة مع تعميم الوزارة، تصدرت مدارس الشارقة القائمة بنصيب 10 مدارس والطلبة 105 طالباً وطالبة، يليها دبي بواقع 6 مدارس و113 طالب وطالبة، منهم 5 في الصف الثامن، ثم الفجيرة بنصيب 5 مدارس و30 طالب، و3 مدارس في كل من رأس الخيمة وعجمان، إذ بلغ عدد الطلبة في الأولى 26 طالباً، مقابل 14 للأخيرة، في وقت جاء نصيب أم القيوين مدرسة واحدة و23 طالباً.