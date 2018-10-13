«إبتيك خليفة» يسجل 38 براءة اختراع عالمية

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

نجحت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التي تحتل المركز الأول محلياً والثاني عربياً في التصنيف العالمي للجامعات، في تسجيل ثلاث براءات اختراع في مجال مزامنة شبكات الاتصالات من قبل مكتب الملكية الفكرية في الصين، وتم تسجيلها باسم مركز الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إبتيك) التابع للجامعة، ليصل عدد براءات المركز المسجلة إلى 38 براءة اختراع.

وكشفت الجامعة أن مركز «إبتيك»، الذي أسسته كل من جامعة خليفة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات البريطانية (بي تي)، بدعم من صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقدم حتى الآن للحصول على براءات اختراع لـ51 اختراعاً، حصل منها على 38، وتضم 21 براءة اختراع تغطي جوانب مختلفة في مجال المزامنة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، والآن في شرق آسيا.

وأفادت جامعة خليفة بأن براءات الاختراع المسجلة في الصين فتحت أبواباً جديدة للتعاون البحثي، وشراكات تطوير التكنولوجيا، وفرصاً محتملة لترخيص الأعمال والشركات في الصين. وأوضحت أن المزامنة أو التوقيت، وهما القدرة على توفير توقيت دقيق للغاية عبر شبكات بروتوكول الإنترنت، تلعب دوراً مهماً في مجال الاتصالات، فهي تمكّن شبكات الهاتف المحمول من تسليم المكالمات الهاتفية بين المحطات، ضاربة مثالاً بأن شبكات الجيل الرابع تتطلب حالياً دقة تبلغ 1.5 ميكرو-ثانية، وسيكون هذا الرقم أكثر دقة بالنسبة لشبكات الجيل الخامس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن «الجامعة تبوأت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال برامجها الأكاديمية المتميزة وبرنامج الأبحاث المتطور الذي تطبقه»، منوهاً بأن رحلة التميز وتحقيق الإنجازات للجامعة مستمرة للوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.