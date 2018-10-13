3679 طالباً يستفيدون من فعاليات «العودة إلى المدارس»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اختتام فعاليات «برنامج العودة للمدارس 2018»، الذي نظمته في المكتبات العامة على مستوى أبوظبي، تحت شعار «فلنستعد لعام رائع»، خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر، بهدف تشجيع الطلبة على الاطلاع والاستزادة المعرفية من الكتب خلال العام الدراسي الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج استفاد منه 3679 طالباً وطالبة. وأفادت الدائرة بأن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة ليعيشوا تجربة تعليمية تفاعلية في بيئة إبداعية ومبتكرة. وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً، من قبل الأطفال والأمهات، في كل من مكتبة الوثبة، والمرفأ، ومزيد، والباهية، ومنتزه خليفة، ومكتبة زايد المركزية بالعين، حيث تفاعل الطلبة مع الأنشطة والعروض التي تماشت مع مواهبهم وتطلعاتهم، وساعدتهم في التغلب على صعوبات العودة إلى المدرسة، بعد انتهاء الإجازة الصيفية، كما ساعدت الأطفال الذين يدخلون المدرسة للمرة الأولى على التعرف إلى غيرهم من الأطفال الأكبر سناً، لتحبيبهم أكثر إلى المدرسة. وأشارت إلى أن البرنامج قدم مجموعة مميزة من الأنشطة التفاعلية التي أمتعت الأطفال، وساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.