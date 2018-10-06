«التربية» تعتمد برنامجين للطلبة الراسبين

المصدر: إعداد: أمين الجمال

اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق برنامجين للطلبة الراسبين في الصفوف (4 - 12)، يطبق برنامج «تمكين» للطلبة الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراسي للصفوف (4 - 11)، ويطبق برنامج «اجتياز» للطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، وذلك حسب لائحة الإجراءات التنفيذية لسياسة التقييم للطلبة في مدارس التعليم العام والخاص الذي يطبق منهاج الوزارة، للعام الدراسي الجاري.

وحددت اللائحة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 14 إجراءً رئيساً لتقييم الطلبة، واستندت اللائحة التي اعتمدتها الوزارة، أخيراً، إلى خمسة مرتكزات، هي التغذية الراجعة من تطبيق سياسة التقييم في العام الدراسي الماضي، والقرارات الوزارية بشأن الخطة الدراسية بمدارس التعليم العام للعام الدراسي الجاري، والقرار الوزاري بشأن نظام التقييم والامتحانات لمرحلة رياض الأطفال والصفوف (1 - 12)، والإطار العام لمعايير التعليم الوطنية، والتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، وتوزيع أيام الدراسة والإجازات.

وتضمنت الإجراءات الرئيسة لسياسة التقييم توزيع نظام التقييم على ثلاثة أنواع (تشخيصي، وتكويني، وختامي)، حسب الصف والمرحلة الدراسية، وينفذ «التشخيصي» على طلبة الصفوف (1 - 3)، ويستهدف المواد الأساسية، ويكون مركزياً، ويطبق «التكويني» على المواد الدراسية كافة في الفصول الدراسية الثلاثة للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وله وزن (نسبة) من درجة الطالب الكلية، وينفذ من قبل المعلم.

ومن الإجراءات التي تضمنتها اللائحة تقسيم المواد في الخطة الدراسية إلى مجموعتين (A) و(B)، وتختلف كل مجموعة في إجراءات التقييم حسب الصف والمجموعة، ويطبق التقييم الختامي للصفوف من الأول إلى الثالث حسب امتحان نهاية كل فصل دراسي للمواد الأساسية من المجموعة (A)، وامتحان نهاية كل من الفصلين الدراسيين الأول والثالث المواد الأساسية، ويشمل الامتحان مهارات الفصل نفسه، ولا يتم دمج مهارات فصلين في امتحان واحد، وتقيم مواد المجموعة (B) تقييماً ختامياً علمياً في نهاية كل فصل دراسي بوزن (نسبة) 10%.

وتشمل الإجراءات تطبيق التقييم الختامي للصفوف (4 - 12) على فترتين، الأولى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمواد المجموعة (A)، والثانية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، ويشمل نواتج الفصلين الثاني والثالث لمواد المجموعة (A)، كذلك يطبق امتحان إعادة للطلبة الغائبين أو الراسبين بعد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، ويحدد زمنه في الفصل الدراسي الثاني، كما يطبق برنامج «تمكين» للطلبة الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراسي للصفوف (4 - 11)، ويطبق برنامج «اجتياز» للطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر.

وتتضمن الإجراءات تطبيق امتحان إعادة لطلبة الصف الثاني عشر الراسبين في ثلاث مواد أساسية على الأكثر في نتيجة نهاية العام الدراسي، ويرفع الطالب إلى الصف الأعلى دون البقاء لإعادة الصف في الصفوف الأول والثاني والثالث، بعد مروره بخبرات تعليمية تؤهله للانتقال، وكذلك تطبق سياسة الاجتياز والبقاء لإعادة الصف على طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وتضاف مهارة الاستماع إلى اختبار نهاية الفصل لمادة اللغة العربية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، بوزن (نسبة) 10%، وتطبق امتحانات مركزية قصيرة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، بهدف تأهيل الطالب لمستويات أداء متقدمة، وتزويد المعلم بتغذية راجعة عن مستوى أداء الطلبة.

لائحة «التربية» حددت 14 إجراءً رئيساً لتقييم الطلبة.

سياسة التقييم

وزّعت لائحة سياسة التقييم نسب التقييم على مواد المجموعة (A) في الصفوف الأول والثاني والثالث على 70% للتقييم التكويني، و30% للتقييم الختامي، فيما تتوزع النسب في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر لمواد المجموعة (A) إلى 30% للتكويني، و70% للختامي، أما تقييم المجموعة (B) فتتوزع نسبه على 70% للتكويني، و30% للختامي للصفوف من الأول إلى الثاني عشر.