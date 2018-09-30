بالأسماء تعرف إلى .. نتائج تقييم المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن نتائج المرحلة الأولى من دورة التقييم الخامسة لبرنامج "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة، وأظهرت نتائج الأداء التعليمي لـ 102 مدرسة تم تقيمها خلال العام الجاري 2018 "51% من عدد المدارس العاملة في الإمارة" عن تقديم 59 مدرسة "57.8% من عدد المدارس التي تم تقيمها" لمستوى أكاديمي يتراوح ما بين ضعيف جداً وحتى مقبول، فيما حققت 43 مدرسة "42.2% من عدد المدارس" أداء تراوح ما بين جيد ومميز، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن هدف البرنامج هو الوقوف على المستوى الحقيقي للمدارس، وتعريف ذوي الطلبة بجودة خدماتها.

وأظهرت نتائج التقييم، تحسن أداء 35 مدرسة وتراجع أداء 4 مدارس فيما حصلت 63 مدرسة على نفس تقيمها السابق، حيث بينت نتائج التقييم حصول 4 مدارس على تقييم أداء مميز، و11 مدرسة على جيد جداً، و28 مدرسة على جيد، فيما جاء أداء 51 مدرسة مقبولاً، و7 مدارس ضعيف، ومدرسة واحدة ضعيف جداً.

وأشارت النتائج إلى تحسن نتائج 4 مدارس من مستوى أداء ضعيف جداً إلى ضعيف، ومدرسة واحدة من ضعيف جداً لمقبول، و17 مدرسة من ضعيف إلى مقبول، ومدرستين من ضعيف إلى جيد، و8 مدارس من مقبول إلى جيد، ومدرستين من جيد إلى جيد جداً، ومدرسة واحدة من جيد جداً إلى جيد، فيما تراج أداء 3 مدارس من جيد إلى مقبول ومدرسة واحدة من مميز إلى جيد.