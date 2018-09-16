67 منحة جديدة للمواطنين في جامعة دبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، على تقديم 67 منحة كاملة للطلبة المواطنين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في العام الدراسي الجاري بكلية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات.

وجاء إقرار المنح بعد حصول الجامعة على عدد كبير من الطلبات لدراسة هندسة الكهرباء وتقنية المعلومات، إذ تتميز المنح بكونها منحاً كاملة للأقساط الدراسية إضافة لمكافأة شهرية للدارسين، وحرية اختيار الهيئات والمؤسسات والشركات المناسبة للتوظيف بعد إنجاز مرحلة البكالوريوس.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، إن الهيئة قدمت العام الدراسي الماضي أيضاً 64 منحة للطلبة المواطنين، وإن كلية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات تعد الأولى من نوعها في الإمارات لأنها الكلية الوحيدة التي تدمج تقنية المعلومات مع الهندسة الكهربائية، لما لهذه التخصصات من ترابط وتكامل.

ولفت إلى أن أعداد المقبولين الجدد في الجامعة زادت في العام الدراسي الجاري بنسب عالية جداً، وأن نسبة عدد الطلبة المواطنين في الجامعة ارتفعت إلى أكثر من 50٪ من مجموع الطلبة في برامج البكالوريوس، بينما وصلت في برامج الدراسات العليا إلى 70٪.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم أيضاً منحاً تعليمية بقيمة 50% لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من الجنسيات كافة من داخل الدولة وخارجها.