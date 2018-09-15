«التقنية العليا» تركز على التطوير المهني لكوادرها

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أكد الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، اهتمام الكليات بالكفاءة على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية، لافتاً إلى أن الكليات رقّت 13 من أعضاء الهيئة التدريسية الى درجة «أستاذ مشارك» في العام الأكاديمي الماضي، إضافة إلى التركيز على فرص التطوير المهني.

جاء ذلك خلال «الملتقى السنوي» الذي نظمته الكليات، أخيراً، تحت شعار «موفون بالعهد»، للاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيسها والانطلاقة لمرحلة جديدة.

وأشار إلى أن الكليات تسير بخطى جيدة في اعتماد برامجها الأكاديمية، إذ إن لديها 50 تخصصاً معتمداً محلياً، وجارٍ اعتماد بقية التخصصات، إضافة إلى 23 تخصصاً تحظى بالاعتماد الأكاديمي العالمي، وبقية التخصصات تسير في خطوات الاعتماد.

من جانبها، أكدت العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال في الكليات، الدكتورة عائشة عبدالله، جهود الكليات لدعم الابتكار وريادة الأعمال للوصول لتمكين 5% من الخريجين بحلول 2021 كرواد أعمال، متحدثة عن ثماني مبادرات استراتيجية في هذا المجال، من أبرزها «مركز التصميم» الذي سيعتمد استخدام فضاءات الابتكار كمنصة لايجاد حلول مبتكرة وفاعلة للمشكلات والتحديات، ومبادرة تحقيق «التكامل في المناهج الدراسية» من خلال تضمين مساقات ريادة الأعمال والابتكار في كل البرامج والسنوات الدراسية، بالإضافة الى توفير مساقات دراسية بشهادات معتمدة لريادة الأعمال، بالإضافة الى جوائز تحفيزية لأفضل إنجازات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.