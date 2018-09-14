«أمن المدارس» تثقف الطلبة أمنياً ومرورياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، أن مبادرة «أمن المدارس»، التي تنظمها شرطة دبي، تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والإسهام في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، كما تتضمن إطلاق برامج توعوية بالتنسيق القطاعات التعليمية.

ووجّه آل مالك، خلال زيارته عدداً من المدارس في منطقة الاختصاص، الطلاب إلى الاهتمام بالتعليم، وأن يكونوا قدوة لزملائهم، ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن مركز شرطة القصيص، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيكثف الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما سيقوم بتنظيم محاضرات توعوية في المدارس.

كما وجّه أولياء الأمور والطلبة إلى الانتباه عند الصعود والنزول من حافلات المدارس، حاثاً السائقين على التقيد بقواعد السير والمرور.