دبي الأولى عالمياً في عدد المدارس الدولية

المصدر: أمين الجمال - دبي

تصدّرت إمارة دبي مدن العالم في استقطاب المدارس الدولية، كما ارتفع عدد الطلبة الجدد في تلك المدارس، خلال عام، بنسبة 6.5%، ليصل إلى 276 ألفاً و734 طالباً وطالبة، بحسب ما نشره حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»، أمس، نقلاً عن موقع «جروب آي إس سي» لأبحاث التعليم.

وذكر موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن «عدد المدارس الخاصة في دبي وصل إلى 194 مدرسة، خلال العام الدراسي الماضي، وشهد الميدان التربوي افتتاح 13 مدرسة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة 206 مدارس (بعد اندماج مدرستين)».

وكشف تقرير عن واقع التعليم الخاص في إمارة دبي للعام الدراسي الماضي، أصدرته الهيئة، أخيراً، أن «عدد المناهج التي تدرّسها المدارس الخاصة بلغ 17 منهاجاً، ويتصدر المنهاج البريطاني من حيث عدد الطلبة الذين يدرسونه، إذ يبلغ 101 ألف و402 طالب وطالبة في 79 مدرسة».