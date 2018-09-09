«حمدان التعليمية» تعتزم إطلاق ماجستير للموهوبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان للأداء التعليمي المتميز، حسين الحمادي، أن المؤسسة تعتزم إطلاق ماجستير للموهوبين، بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، استكمالاً لبرنامج دبلوم الموهوبين. جاء ذلك خلال ملتقى حمدان للإبداع والموهبة، الذي نظمته المؤسسة أمس في دبي. وأعلن الوزير عن تنفيذ حقيبة اكتشاف الموهوبين في تسع مدارس حكومية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، على أن تستهدف المدارس الحكومية كافة خلال العام.

وأكد أن الوزارة ماضية في العمل مع شركائها على مشروع الطفولة المبكرة، الذي يستهدف الأطفال أقل من أربع سنوات لتأهيل جيل جديد متسلح بالمعارف والعلوم قبل التحاقه بمرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن أنه سيكون فرصة لاكتشاف الموهوبين من الأطفال في مرحلة مبكرة.