جامعة الشارقة تبدأ «دبلوم تعليم اللغة العربية» لطلبة من الصين

المصدر: الشارقة - وام

بدأت جامعة الشارقة أول برامجها لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتاريخ الإسلام لعدد من الطلبة الصينيين المنتسبين لجامعة شيان الدولية في جمهورية الصين الشعبية.

واستقبل مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، الطلبة الصينيين المنتسبين للدبلوم المهني في اللغة العربية، الذي يشرف على تنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، ويستمر لمدة عام أكاديمي اعتباراً من سبتمبر الجاري، بمعدل ثلاث ساعات يومياً. وشرح مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، الدكتور راضي الزبيدي، أن البرنامج سيعالج مهارات القراءة والمحادثة، مع الاهتمام بضبط اللغة، من خلال دراسة موضوعات نحوية، وستكون الدراسة بصورة تطبيقية من خلال تدريبات صفية ولا صفية وورش عمل.