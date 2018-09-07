هيئة تنمية المجتمع تعرّف الأطفال بحقوقهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي، مع منطقة دبي التعليمية، في مبادرة «مرحبا مدرستي»، التي تنظمها المنطقة في بداية العام الدراسي، بهدف توفير أجواء ممتعة ومفيدة للأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في المدرسة وخارجها. وتأتي مشاركة الهيئة في المبادرة ضمن برنامج «اعرف حقوقك» التي تهدف من خلاله الهيئة إلى توعية أكبر عدد ممكن من الأطفال والمشرفين عليهم بحقوق الطفل الأساسية، بما يسهم في الحفاظ عليها.

وتتضمن مشاركة الهيئة تنظيم محاضرات توعية وورش عمل للأطفال في مدرستَي الثاني من ديسمبر والجاحظ الابتدائيتين، إضافة إلى توزيع كتيبات «اعرف حقوقك» المصورة للأطفال، وتعريفهم بلعبة «حقوقي» التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي، أهمية استثمار بداية العام الدراسي بشكل إيجابي لتوعية الأطفال وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، بما يوفر لهم راحة أكبر وهم مقبلون على عام جديد وأصدقاء جدد، ويذكّرهم بما لهم من حقوق يجب عليهم وعلى المحيطين بهم حمايتها والحفاظ عليها.

وقالت الشامسي: «نتعاون مع منطقة دبي التعليمية منذ انطلاق برنامج (اعرف حقوقك)، وأسهم هذا التعاون في وصولنا الى شريحة واسعة من الأطفال والمشرفين عليهم، وأحدث نقلة مهمة في مستوى الوعي المدرسي بحقوق الطفل الأساسية».

وأضافت: «تشكل حماية حقوق الطفل مسؤولية مجتمعية تكاملية، ويتشارك فيها كل أفراد وفئات المجتمع، ولكن الأصل في الحفاظ عليها هو وعي الأطفال أنفسهم بهذه الحقوق، الأمر الذي يجعلهم أكثر قدرة وجرأة في الدفاع عنها، وطلب المساعدة إن تطلب الأمر».

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تنظيم ورش عمل لبرنامج «اعرف حقوقك» في سلسلة من مدارس الحلقة الأولى والثانية في دبي، حيث تستهدف الوصول إلى 1200 طفل خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.