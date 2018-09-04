«دفاع مدني عجمان» تنفذ مبادرة لاستقبال طلبة المدارس

المصدر: عجمان - وام

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، مبادرة استقبال طلبة المدارس تحت شعار «أهلاً مدرستي الحبيبة»، ويأتي ذلك تزامناً مع العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، النقيب محمد حميد المهيري، أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلبة وأولياء الأمور فرحة العودة إلى المدارس، وتوعيتهم باشتراطات السلامة من الحريق بهدف الحفاظ على سلامتهم. وأوضح أن الهدف من المبادرة هو زيادة التواصل والترابط مع طلبة المدارس، والتي تسعى إليها الإدارة لإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم، وكذلك تذكيرهم بالالتزام بشروط الوقاية من الحريق.