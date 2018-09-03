«التربية» تعتمد الجدول الزمني لليوم الدراسي

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، الجدول الزمني للحصص للمراحل الدراسية كافة، إضافة إلى البرنامج اليومي لرياض الأطفال، للعام الدراسي الجديد. فيما أكدت إدارات مدرسية أن نسبة حضور الطلبة راوحت بين 80 و90%، ونسبة حضور الهيئات الإدارية والتدريسية بلغت 100%.

ووزّعت الوزارة على المدارس تعميماً يتضمن الجدول الزمني للحلقتين الأولى والثانية والمرحلة الثانوية (بنين وبنات)، موضحةً أن دوام الهيئتين التدريسية والإدارية بالمدارس مرتبط بدوام الطلبة، أما دوام الهيئتين في رياض الأطفال فيبدأ من الساعة 7:30 صباحاً، ويستمر حتى نهاية الدوام الساعة 1:30 ظهراً.

وأوضح التعميم أن اليوم الدراسي لمدارس الحلقة الأولى (بنين) يبدأ في السابعة و15 دقيقة صباحاً بطابور الصباح، وتنتهي الحصة السابعة، واليوم الدراسي في الواحدة والنصف ظهراً، فيما يبدأ اليوم الدراسي لمدارس البنات في الحلقة نفسها الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي في الثانية و15 دقيقة بعد الظهر.

وذكر التعميم أن اليوم الدراسي لطلبة مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية (بنين)، يبدأ بطابور الصباح في السابعة و15 دقيقة، وينتهي اليوم بالحصة الثامنة في الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، فيما يبدأ اليوم الدراسي لمدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية (بنات) في الثامنة صباحاً، وينتهي في الثالثة وخمس دقائق بعد الظهر.

وأفاد بأن مجموع الحصص للحلقة الأولى 35 حصة، مقابل 40 حصة للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، وزمن كل حصة 45 دقيقة، مع الالتزام بفاصل زمني بين الحصص مدته خمس دقائق، لافتاً إلى أن عدد الحصص للحلقة الأولى سبع حصص يومياً، فيما العدد للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية ثماني حصص يومياً.

وأوضح التعميم أن اليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال يبدأ في الثامنة و15 دقيقة صباحاً حتى الساعة 12 و45 دقيقة ظهراً.

من جهة أخرى، استقبلت المدارس الحكومية في دبي، أمس، الطلبة في مراحل التعليم كافة، بمبادرة «مرحباً مدرستي»، التي شهدت تنظيم عدد من الفعاليات الاحتفالية الخاصة، وراوحت نسبة حضور الطلبة بين 90 و95%، وأكد مديرو مدارس أن نسبة حضور الهيئات الإدارية والتدريسية بلغت 100%.

ونظمت مدارس في الحصة الأولى من اليوم الدراسي الأول محاضرات للطلبة تضمنت الترحيب بهم وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد، إضافة إلى توزيع الكتب، والتعارف بين المعلمين والطلبة في الصفوف الأولى، وحضر أولياء أمور الطلبة الحصة الأولى مع أبنائهم.

تعميم الوزارة أكد ارتباط دوام الهيئتين التدريسية والإدارية بالطلبة.

روضة الورقاء تنظّم مسابقات لتهيئة الطلبة

قالت مديرة روضة الورقاء بدبي، شيخة سعيد الشحي، إن الهدف من فعالية «مرحباً مدرستي»، التي تضمنت مسابقات وألعاباً، والتي نظمتها الروضة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هو إيجاد بيئة تعليمية جاذبة مشوّقة للأطفال من خلال تجهيز مرافق الروضة والفصول الدراسية، وإعداد برامج وأنشطة مختلفة ومتنوعة تعرّف أولياء أمور الطلبة بالروضة والبرامج المطبّقة بها، ويتم التواصل مع المؤسسات المجتمعية المحلية التي تقوم بدورها في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال، من خلال تقديم فعاليات وأنشطة متنوعة.

وأضافت: «نستهدف زرع الثقة في نفوس أطفال الروضة، من خلال وجود أولياء أمورهم معهم في اليوم الأول من العام الدراسي الجاري»، مشيرة إلى أن المبادرة لاقت اهتماماً وتفاعلاً كبيرين من ذوي الطلبة، الذين حضروا مع أطفالهم إلى الروضة، واستمروا معهم حتى نهاية اليوم الدراسي، فضلاً عن أنهم شاركوا معلمات الروضة في تهيئة الطلبة للانخراط في الدراسة، لافتةً إلى أن نسبة حضور الطلبة في اليوم الأول من العام الدراسي الجاري بالروضة بلغت أكثر من 90%.