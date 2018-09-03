85 % نسبة حضور الطلبة بالشارقة.. وطلعات جوية لرصد الحركة المرورية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة وعجمان

قالت إدارات مدارس في الشارقة لـ«الإمارات اليوم»، إن نسبة حضور الطلبة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، أمس، بلغت 85%.

وأفاد مجلس الشارقة للتعليم، بأنه تم إجراء زيارات ميدانية لعدد من مدارس الإمارة، وكان انتظام الطلبة في صفوفهم مميّزاً، وقد رافق معظم الأهالي أبناءهم لدعمهم نفسياً.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد عبدالله علاي، أن بعض الطرق شهدت كثافة مرورية، وتمكنت الدوريات الشرطية من تسيير حركة المركبات، كما تم التنسيق مع وحدة أمن المدارس في الحرس الأميري لتنظيم حركة السير عند تجمعات المدارس، وتسيير طلعات جوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة الحركة المرورية.

وبيّن مدير المواصلات المدرسية «فرع الشارقة»، عدنان الزرعوني، أنه تم توفير نحو 6000 حافلة مدرسية لنقل 246 ألف طالب.

وفي عجمان، استقبلت المدارس الحكومية والخاصة، أمس، طلابها بمجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة.

وأكد مدير مدرسة الأهلية، خلدون نوافلة، ومدير المدرسة الوطنية، الدكتور محمد عدنان الكساسبة، أن هناك التزاماً تاماً بالحضور من قبل الهيئة الإدارية والفنية بالمدرسة، فضلاً عن نسبة حضور الطلبة، التي كانت 90% إلى 95%، مضيفين أن المدرسة نظمت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للطلبة احتفالاً بالعام الجديد، مشيرين إلى أنها حرصت على إكمال استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد منذ بداية الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، شكلت منطقة عجمان التعليمية فرق عمل ميدانية للاطلاع على سير العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة، وأكد مسؤولو الفرق أنهم لمسوا تفاعل أولياء الأمور وتعاونهم مع إدارات المدارس في التشديد على ضرورة انتظام الأبناء منذ الساعات الأولى من اليوم الأول.

من جانبها، نفذت شرطة عجمان الحملة المرورية الموحدة «العودة للمدارس»، التي تنظمها وزارة الداخلية، لتأمين عام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث وما يهدد أمن وسلامة الطلبة، وذلك بنشر 25 دورية مرورية في جميع مناطق الإمارة، خصوصاً على الطرق الرئيسة وحول المدارس في أوقات الذروة.

وناشد مدير إدارة المرور في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، ذوي الطلبة عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية، والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس، ومرافقة الطفل إلى داخل المدرسة، لتجنّب أي مخاطر تهدّد حياتهم نتيجة نزولهم بمفردهم.