171 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

ينتظم اليوم في مدارس الشارقة 171 ألفاً و698 طالباً وطالبة في 113 مدرسة و161 حضانة حكومية وخاصة و91 مركزاً ومعهداً.

وأكدت الجهات المعنية بالتعليم والمرور في الإمارة، استكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة في مدارسهم الحكومية والخاصة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إن المجلس أنهى الإجراءات المتعلقة بنقل ملف التعليم الخاص إليه، بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، مضيفاً أن خطة العام الدراسي الجاري ترتكز على حزمة متكاملة من الآليات، تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ومواكبة خطط التنمية من خلال تجويد البيئة الصفية، وتحفيز التطوير والإبداع، وخلق شخصية طلابية متوازنة، والتركيز على محتوى المناهج الدراسية، وطرق التدريس وتطوير أداء الهيئة التدريسية، لافتاً إلى العمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع الوزارة لمتابعة تنفيذ هذه المعايير.

وذكر الكعبي أن الوزارة عكفت على تنفيذ برنامج تدريبي لنقل مهام الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص في الشارقة إلى مجلس الشارقة للتعليم، كما وفرت للمجلس اللوائح والأنظمة، إضافة إلى فريق دعم متكامل لضمان دعم العمليات التشغيلية في التعليم الخاص للعام الدراسي 2018-2019.

وتابع الكعبي أن المجلس استقبل العديد من الملاحظات حول ارتفاع الرسوم وزيادتها، مضيفاً أن الوزارة أقرت الرسوم في نهاية الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي، أي قبل استلام المجلس ملف التعليم الخاص رسمياً.

وتابع أنه «لا يحق للمدرسة أن تلزم الطلبة بشراء زي جديد في حال لم يتغير الزي عن العام الماضي»، لافتاً إلى أن «التعليم ليس تجارة، والمدارس والمناطق التعليمية وُجدت لخدمة التعليم»، وكشف عن دراسة لجعل الزي المدرسي خدمياً من دون رسوم.

وأكدت منطقة الشارقة التعليمية استعدادها لاستقبال الطلبة في العام الجديد، بحسب خطة متوازنة تناولت كل ما يخص العملية التعليمية، بما في ذلك توفير سبل الراحة والتفوق للطالب، مشيرة إلى تخصيص لجان للعمل على حصر احتياجات المدارس واستكمال أعمال الصيانة المدرسية، وإنجازها قبل انتظام الدوام المدرسي.

بدورها، تبدأ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بتقديم خدماتها اليوم للطلبة أصحاب الهمم، حيث تواصل خدمة 2132 شخصاً من ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات من خلال توفير احتياجاتهم في المراكز والمدارس والمعاهد.

كما أنهت مواصلات الإمارات، فرع الشارقة، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، عبر صيانة حافلات الفرع البالغ عددها 598 حافلة، إضافة إلى تحديد خطوط سيرها.

وأنشأت الإدارة العامة للحرس الأميري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عدداً من خطوط المشاة الحديثة عند عدد من المدارس في الإمارة، استعداداً للعودة الى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، ولضمان سهولة وانسيابية الحركة المرورية والمحافظة على سلامة الطلبة.

وأكدت شرطة الشارقة تخصيص أكثر من 70 دورية ورقيب سير في محيط المدارس، والطرق المؤدية إليها، مع تأمين الميادين الحيوية خلال الفترة الصباحية، وساعات الذروة.

فيما أطلقت بلدية الشارقة مبادرة السماح لأولياء الأمور من موظفيها باصطحاب أبنائهم إلى المدارس ومرافقتهم لمدة ثلاث ساعات في بداية العام الدراسي، ولمدة ثلاثة أيام، للتأكد من استقرارهم النفسي واستعدادهم للدخول سريعاً في العملية التعليمية.

70

دورية ورقيب سير من شرطة الشارقة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.

2132

شخصاً من أصحاب الهمم تقدم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خدماتها لهم.