إقبال كثيف على شراء مستلزمات الدراسة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

شهدت الأسواق والجمعيات التعاونية ومكتبات بيع القرطاسية ومستلزمات الدراسة في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من المستهلكين، أمس، مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ توافد الطلبة وذووهم لشراء مستلزمات الدراسة، مستفيدين من العروض التي تقدمها الجمعيات والأسواق التعاونية.

وشهدت الطرقات والشوارع العامة المقابلة للجمعيات التعاونية والأسواق ازدحاماً في المركبات والمتسوقين، فيما وجد رجال المرور من أجل تنظيم حركة السير والمرور تفادياً لوقوع الازدحامات المرورية.

وقال محمد الشحي، إنه يفضل شراء مستلزمات الدراسة من الجمعيات التعاونية ليلة العام الدراسي، لوجود قرطاسية جديدة ومختلفة عن العام الدراسي الماضي. كما أنها تتضمن عروضاً للقرطاسية بأسعار مخفضة مقارنة مع الأسعار في المكتبات والمحال التجارية.

وأوضح أن المكتبات لا تقدم عروضاً وتخفيضات في أسعار الكتب والدفاتر والأقلام، لذلك يتوجه الآباء والأمهات في بداية العام الدراسي الجديد للجمعيات التعاونية لشرائها بأسعار مخفضة.

وفيما أشار محمد أمين إلى أن الإقبال الكبير من العائلات على شراء مستلزمات الدراسة برفقة أبنائها، أدى إلى حدوث ازدحامات في الجمعيات والأسواق التعاونية والمكتبات، توقع عبدالمجيد فرحان، وهو عامل في إحدى الجمعيات التعاونية، أن تستمر الازدحامات في الجمعيات والأسواق التعاونية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.