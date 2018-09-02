رسالة محمد بن راشد ومحمد بن زايد إلى الطلبة: من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم.. والتفوق هدفنا

المصدر: دبي وأبوظبي ــ الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى الطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، اليوم، أكد سموهما فيها أن المدرسة تبنيهم ليبنوا الوطن، تعطيهم علماً ليعطوا هم مجداً، ودعا سموهما الطلبة إلى أن يواصلوا مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة، لأن النجاح لم يعد هو الغاية، إنما التفوق هو المطلب والهدف.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة نشرها أمس، على موقع «تويتر»: «بدأ عامنا الدراسي، ونستأنف رحلة التعليم لأكثر من مليون طالب في وطننا، كلمتي لهم، مدرستك تبنيك لتبني وطنك، تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً. من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم، وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم، بكم يعلو الوطن، فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم، وفقكم الله ورعاكم».

فيما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على موقع «تويتر»، قال فيها سموه: «عام دراسي جديد مفعم بالإيجابية والتفاؤل، حافل بالعطاء، أبنائي الطلبة احرصوا خلاله على أن تنهلوا من معين العلوم والمعارف، والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وتعزيزها في نفوسكم، وواصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة، فلم يعد النجاح هو الغاية، وإنما التفوق هو مطلبنا وهدفنا».

وأضاف سموه «تمنياتنا بالتوفيق، وبمزيد من العطاء لعناصر العملية التربوية في تعزيز البيئة الجاذبة للتعلم والتفكير والإبداع، متطلعين إلى مساهمة متواصلة وفاعلة من المجتمع والأسر بمتابعة أبنائنا الطلبة، وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية».

نائب رئيس الدولة:

«مدرستك تبنيك لتبني وطنك.. تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً».

«بكم يعلو الوطن.. فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم».

ولي عهد أبوظبي:

«انهلوا من معين العلوم والمعارف.. والتزموا بالقيم والأخلاق الحميدة».

«واصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جدّ واجتهاد ومثابرة».