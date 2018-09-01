3 طالبات يبتكرن جهازاً لإعادة توزيع الطاقة الكهربائية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت ثلاث طالبات جهازاً لإعادة توزيع الطاقة الكهربائية من أجل تفادي الهدر فيها، والمساهمة في دعم خطط ترشيد استخدام الطاقة في دولة الإمارات.

وقالت الطالبات نسيبة الهاشمي، وأسماء آل علي، وخديجة آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز مخصص للمباني السكنية التي تعمل على نظام كهربائي ثلاثي الأطوار، ويتولى الجهاز دراسة الأحمال على كل أحادي الأطوار، موضحات أنه تتم دراسة التيار الكهربائي والجهد المستهلك، بعدها يتولى الجهاز توزيع كل الأحمال حتى يكون كل طور مساوياً للآخر، وبذلك يكون المجموع الكلي للتيار والجهد متساوياً لجميع الأطوار، ما ينتج عنه تحقيق التوفير المطلوب للطاقة، وتقل الأضرار على محولات الكهرباء والمولدات الكهربائية «المواتير».

وذكرن أن حسابات المشروع قائمة على معايير عالمية، منها «الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية NEMA»، و«معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE»، إضافة إلى نظام الحلول الحسابية «Algorithm»، لافتات إلى أن الجهاز مبرمج على نظام الحلول الحسابية الكهربائية، ومنها يعمل الجهاز تلقائياً، ويتولى إعادة جدولة الأحمال حتى تكون كل الأطوار متساوية في الجهد، إذ يعيد جدولة الأحمال من ثلاث إلى أربع مرات حتى تتساوى كل الأطوار.

وأشارت الطالبات إلى أنهن تلقين طلبات من شركتين الأولى محلية والأخرى عالمية لتزويدهما بتقارير مفصلة حول مشروع الجهاز، مؤكدات أنهن في طور إعداد هذه التقارير وتصديقها، حتى يتم تبني هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع. ولفتن إلى أنهن شاركن بالمشروع في مسابقة نظمتها جامعة دبي خلال شهر أبريل الماضي، الذي شهد مشاركة العديد من مشاريع الابتكار لطلبة الجامعات في مجالات مختلفة عدة.