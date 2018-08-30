1787 مخالفة على النقل المدرسي في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

بلغ عدد المخالفات التي حررتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضمن مهام الرقابة على أنشطة النقل المدرسي، 1787 مخالفة، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها العام الدراسي 2017/‏‏2018، تصدرتها مخالفتا «المواصفات الفنية المعتمدة» و«عدم التزام الجهات المشغلة بمسؤولياتها».

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد وليد نبهان، لـ«الإمارات اليوم» إن الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن تسجيل 145 مخالفة، «ما يشير إلى تعديل الجهات المخالفة لأوضاعها، والتزامها بالنظم والقوانين المعمول بها في قطاع تنظيم النقل المدرسي». إلا أنه أكد أن «مخالفتي عدم الالتزام بمواصفات الهيئة بالنسبة للمقاعد والشكل الداخلي والخارجي للحافلة المدرسية، ومخالفة المدارس والجهات المشغلة للنقل بالحافلات لالتزاماتها المنصوص عليها قانوناً، تتصدران قائمة المخالفات، منذ العام الدراسي 2016/‏‏2017».

ووفقاً للإحصاءات المعلنة من الهيئة، بلغ عدد الطلاب مستخدمي النقل المدرسي، خلال العام الماضي، 21 ألفاً و363 طالباً في المدارس الحكومية، و122 ألفاً و228 طالباً في المدارس الخاصة، فيما بلغ عدد الشركات المشغلة للحافلات المدرسية في إمارة دبي 329 شركة.

وأكد نبهان أن الحملات التفتيشية على الحافلات المدرسية، تتضمن التدقيق على مدى التزام المدارس ومشغلي النقل المدرسي في دبي باللوائح والقوانين، والتحقق من التزام سائقي الحافلات المدرسية، ومن حصولهم على تصاريح مزاولة المهنة، إضافة إلى التحقق من التزام مشرفات الحافلات المدرسية وحصولهن على تصاريح مزاولة المهنة. كما تشمل بعض المواصفات الفنية المعتمدة بالنسبة للمقاعد والشكل الداخلي للحافلة المدرسية، وأبرزها أن تكون المقاعد ذات مسند خلفي مرتفع بما لا يقل عن 71 سم، وألا تقل المسافة بين المقاعد عن 64 سم، ولا يقلّ حجم المقعد عن 40 سم للمقعد المنفرد و90 سم للمقعد المزدوج، ووجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهتين اليمنى واليسرى، ومن الجهة الخلفية للحافلة، إضافة إلى وجود مخارج من السقف.

أما بالنسبة لالتزامات المدارس والجهات المشغلة - يضيف نبهان - فتتضمن تعيين شخص مؤهل ليكون مسؤولاً مباشراً عن الحافلة، وتزويد المؤسسة وأولياء الأمور باسمه ورقم هاتفه، وتدريبه في مجال النقل المدرسي، وتحديد خطوط سير الحافلة بواسطة المسؤول المباشر، على أن تعتمد الخطوط من مدير المدرسة. وتتضمن الالتزامات أيضاً تعيين مرشدة للطلبة في كل حافلة لجميع المراحل الدراسية، باستثناء الحافلة التي تقل الطلاب الذكور فقط من الصف السادس الابتدائي حتى الثانوية، وإلزام المرشدة بحضور الدورات التدريبية المقررة من المؤسسة.

مخالفات النقل المدرسي

- تشغيل مركبة في نشاط النقل المدرسي من دون تصريح.

- تشغيل الحافلة المدرسية بتصريح منتهي المدة لأكثر من (30) يوماً.

- قيادة الحافلة المدرسية من سائق غير مصرح له.

- قيادة الحافلة المدرسية من سائق بتصريح منتهي المدة لأكثر من (30) يوماً.

- مخالفة الجهة المشغلة لأي من التزاماتها لمسؤولياتها المنصوص عليها قانوناً.

- عدم وضع تصريح الحافلة في المكان المخصص له.

- مخالفة سائق الحافلة المدرسية لالتزاماته المنصوص عليها في النظم والقرارات الصادرة بموجبها.

- مخالفة مشرف الحافلة المدرسية لالتزاماته المنصوص عليها.

- مخالفة المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة بالنسبة للمقاعد والشكل الداخلي والخارجي للحافلة.

- مخالفة المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية.

- عدم تشغيل ذراع التوقف الإلكتروني للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلاب.

- عدم إزالة أو تغطية عبارة حافلة مدرسة عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي.

- تشغيل ذراع التوقف الإلكتروني عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي.

- عرقلة عمل موظفي الهيئة أو عدم التعاون معهم لتأدية مهامهم.

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ألفاً و363 طالباً عدد مستخدمي النقل المدرسي من طلبة المدارس الحكومية خلال العام الماضي.