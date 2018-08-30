459 طالباً وطالبة يتأهلون في تصفيات «تحدي القراءة العربي»

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أسماء 459 طالباً وطالبة فائزين في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي في الموسم الثالث 2018، بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وتضمن تعميم وزعته الوزارة على مديري المدارس على مستوى الدولة، أمس، قوائم بأسماء الطلبة الفائزين، وأسماء مدارسهم والمناطق التعليمية، بواقع 127 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية في أبوظبي والعين والظفرة، و153 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، و59 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة في أبوظبي والعين، و119 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة في دبي والمناطق الشمالية. ويستهدف المشروع رفع الوعي بمدى أهمية القراءة لدى طلبة الوطن العربي، وتنمية مهارات اللغة العربية وتحسينها لتمكين الطلاب من التعبير بلغتهم بفصاحة وطلاقة.