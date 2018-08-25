الدراسة في «التقنية العليا» تنطلق الإثنين المقبل

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حددت كليات التقنية العليا بدء انطلاق الدراسة في العام الدراسي الجديد يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 من أغسطس الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأفادت الكليات بأن التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، سيبدأ في 26 من أغسطس الجاري بدوام أعضاء الهيئة التدريسية، ثم تبدأ الدراسة في اليوم التالي، ثم تنظم الكليات النشاط التوجيهي للطلبة الجدد، واختبارات التقويم، في حال طلبها، يوم 28 من الشهر نفسه.

وقالت الكليات عبر موقعها على «تويتر» إن الالتحاق بها يمثّل امتيازاً للطلبة بعد اعتماد تطبيق «نموذج التعليم الهجين» منذ عام 2017-2016، والذي يمّكن كل طالب من التخرّج بشهادتين، إحداهما شهادة أكاديمية من الكليات (BA Degree)، والثانية شهادة مهنية احترافية معترف بها عالمياً من الجهة المانحة لها (Professional Certification).

وذكرت الكليات أنها توفر باقة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجاز الطلبة جميع متطلباتهم الأكاديمية والوظيفية، وتشمل هذه الخدمات «جدولي»، و«تخصصي»، و«أصحاب الهمم»، و«مهنتي»، وذلك عبر تطبيق (MyHCT)، وموقع الكليات الإلكتروني، و«البورتال».

ولفتت الكليات إلى أنها توفر استخدم خدمة «نظام ملاحظات الطلبة» الإلكترونية ضمن باقة (MyHCT)، المتاحة في «البورتال»، وتطبيق (MyHCT)، والموقع الإلكتروني، بحيث يتم الرد وإيجاد الحلول المناسبة خلال مدة أقصاها 48 ساعة عمل.