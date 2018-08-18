بالفيديو.. شاهد مراحل طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2018-2019

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلع وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي،اليوم، على مراحل تنفيذ طباعة 7,4 مليون كتاب مدرسي، للعام الدراسي الجديد 2018-2019، بمبنى الشركة المتحدة للطباعة في أبوظبي، واستمع الوزير خلال زيارته التفقدية ، إلى شرح مفصل حول مراحل خطوط الإنتاج الذي تمر بها الكتب، ومستوى الإنجاز الجاري العمل به وفق الخطة المطروحة للطباعة .

بالفيديو.. شاهد مراحل تنفيذ طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2018-2019.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wt8aKdVDfM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 18, 2018

وأكد الحمادي انتهاء الوزارة من طباعة الكتب المدرسية لنحو 766,731 طالباً للعام الدراسي 2018-2019 (بواقع 140,948 طالباً من أبوظبي، و 156,767 طالباً من دبي والإمارات الشمالية و469,016 طالباً من المدارس الخاصة).

وقال "الكتب سيتم تسليمها إلى 1,182 مدرسة (بواقع 250 مدرسة في أبوظبي و359 مدرسة في دبي والإمارات الشمالية و573 مدرسة خاصة ودولية) في الموعد المقرر قبل عودة الطلاب إلى المدارس.

وقام الحمادي بجولة في المطبعة حيث قام فريق عمل المطبعة بتقديم شرح مفصل لخطة التوزيع المقررة لتسليم الكتب للمدارس العامة والخاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والبالغ عددها 7.4 مليون كتاب تمت طباعتها على مدار العام للمدارس منها2,2 مليون كتاب للمدارس الرسمية في إمارة أبوظبيو2,4 مليون كتاب في دبي والإمارات الشمالية مقابل 2,8 مليون كتاب للمدارس الخاصة بمعدل ساعات عمل بلغت 12,870 ساعة لإنتاج جميع الكتب عن العام الدراسي.

وجدير بالذكر أن الوزارة تعاونت بشكل وثيق مع شركة المتحدة للطباعة والنشر على مدى أكثر من عقد حيث تعتبر شريكاً استراتيجياً بفضل ما تقدمه من خدمات وحلول لتزويد المدارس التابعة للوزارة بأفضل الخدمات الممكنة.