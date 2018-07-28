«نيويورك أبوظبي» توفر دعماً مالياً للطلبة غير القادرين

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن توفيرها الدعم المالي للطلاب من كل الجنسيات، وفقاً للمنح المقدمة، مشيرة إلى أنها توفر لطلابها فرصة الانضمام إلى مجتمع طلابي متنوّع وحيوي، يضم ثقافات مختلفة، وأكثر من 100 جنسية من كل أنحاء العالم، حيث تتبع معايير دقيقة ومحددة لقبول طلابها، وذلك لضمان تهيئة أفضل بيئة دراسية متكاملة.

وأوضحت الجامعة أن قبول الطلبة يتم بناءً على مستوى التفوّق الأكاديمي، ومشاركتهم في دورات تعليمية خارج المناهج الدراسية، ورسائل التزكية المدرسية، ومدى اهتمامهم بالمواطنة العالمية، والخدمة الاجتماعية، ومجالات القيادة، إلى جانب تمتّعهم بقدرات التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية بطلاقة.

وأكدت أنها في ظل اتباعها سياسة قبول انتقائية وفق معايير محددة، ولعبها دوراً مهماً في تطوير وبناء قادة المستقبل، فإن حكومة أبوظبي، وضمن سعيها الدؤوب لبناء كوادر وطنية مبدعة ومتميّزة، تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوقين المقبولين في الجامعة منحاً دراسية مدفوعة بالكامل، تحت مظلة برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في الجامعة.

وأوضحت أنها توفر الدعم المالي للطلاب من كل الجنسيات وفقاً للمنح المقدمة، حيث يخصص مكتب الدعم المالي في الجامعة مساعدات مالية مناسبة لتلبية الاحتياجات المالية الشخصية للطلاب المقبولين، حيث الدعم المالي المقدم بأن التكاليف الدراسية للطالب يمكن استيفاؤها دون الحاجة لتحمّل عائلة الطالب أي أعباء مالية أو ديون، في سبيل تغطية تكاليف الدراسة في الجامعة.

وأشارت إلى أن الدعم المالي ينقسم إلى فئتين، الأولى وفقاً للجدارة، ويُمنح هذا الدعم للطلاب المتميزين على أساس الجدارة الأكاديمية (وفقاً لتقدير الدرجات أو درجات الاختبارات)، فيما تمنح الفئة الثانية من الدعم وفق الحاجة، ويُمنح هذا الدعم للطلاب بناءً على الوضع المالي لأسرهم، ومدى قدرتهم على دفع تكاليف الدراسة، وتتيح الجامعة هذا النوع من الدعم لكل الطلاب الدارسين الذين يحتاجون إلى دعم مالي.

وأكدت الجامعة أن «الدعم المالي وفق الحاجة»، ويمكن أن يغطي ما يصل إلى 100% من تكاليف الدراسة، كما أن بإمكان الطلاب الذين تستطيع عائلاتهم تحمل جزء من الرسوم الدراسية، لكنها لا تستطيع تغطية كل المبلغ، الحصول على دعم مالي جزئي، وفي حال لم تكن العائلة قادرة على الإسهام بأي نسبة من تكاليف الدراسة الجامعية، فيمكن للطالب الحصول على دعم مالي كامل من الجامعة، لافتة إلى أن مكتب الدعم المالي التابع للجامعة يبني قراراته حول مبالغ المنح الدراسية المقدمة، وفقاً للمعلومات المقدمة من خلال ملف خدمة المنح الدراسية والمساعدات المالية.