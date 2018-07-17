3 حلول لتسجيل الطلبة المواطنين من المدارس "الضعيفة" في مدارس أخرى برأس الخيمة

مصباح أمين-رأس الخيمة

وضعت وزارة التربية والتعليم ومنطقة رأس الخيمة التعليمية، ثلاثة حلول لتسجيل الطلبة المواطنين القادمين من المدارس ’’الضعيفة’’ و’’الضعيفة جدا’’ في مدارس خاصة أخرى قبل بداية العام الدراسي المقبل، ومنها إلزام الوزارة المدارس الخاصة بإعادة فتح باب التسجيل لقبول الطلبة المواطنين، وتشكيل فريق عمل خلال الإجازة الصيفية لمساعدة أسر الطلبة في البحث عن مدارس خاصة قريبة من مناطقهم السكنية، فيما قررت منطقة رأس الخيمة التعليمية توجيه المدارس بإضافة مقاعد في الفصول الدراسية لاستيعاب عدد إضافي من الطلبة المواطنين.

وأفاد أولياء أمور طلبة مواطنون يقيمون في إمارة رأس الخيمة بأن مدارس خاصة في الإمارة رفضت تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، لرسوبهم في اختبار القبول وحصولهم على درجات متدنية، ولعدم وجود شواغر في الفصول الدراسية، مشيرين إلى أنهم اضطروا لسحب أبنائهم من المدارس التي قيمتها وزارة التربية والتعليم ضمن المدارس ’’الضعيفة’’ و’’الضعيفة جدا’’، وأنه لا يوجد لديهم أي خيارات لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة التي أغلقت أبوابها لانتهاء الدوام الإداري والتعليمي.