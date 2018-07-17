طلبة يحصلون على «غائب بعذر» في مواد أدوا امتحاناتها

المصدر: أمين الجمال – دبي

أفاد طلبة في الصف الـ12 بأنها فوجئوا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني بأنهم راسبون في مواد، بسبب غيابهم بعذر في هذه المواد بامتحانات الدور الأول، التي انتهت يوم 27 يونيو الماضي، مؤكدين أنهم خاضوا امتحانات هذه المواد، ولم يتغيبوا عنها.

وقال الطلبة راشد إسماعيل، وفهد يوسف، وعمر خالد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بعد ظهور نتيجة الدور الأول لامتحانات نهاية العام الدراسي (2017/‏‏‏ 2018)، كانوا من الطلبة الذين لم يوفقوا في هذه الامتحانات، ورسب كل منهم في مادة، وأدوا امتحانات الدور الثاني في هذه المواد الأسبوع الماضي، وبعد ظهور النتيجة أمس، تبينوا أن كل واحد منهم راسب في مادة أخرى، بسبب «الغياب بعذر» عن أدائها في الدور الأول، على الرغم من أنهم حضروا هذه الامتحانات جميعها.

وأوضح أحدهم أنه تأخر عن امتحان الرياضيات في الدور الأول بنهاية العام الدراسي، ومن ثم تم حرمانه، واعتباره راسباً فيها، وخضع لامتحان الإعادة في الدور الثاني، وعند مراجعته أمس لتسلم الشهادة، أبلغوه أنه ناجح في مادة الرياضيات، ولكن هناك مادة الفيزياء أدرج أمامها «غ.م»، أي غياب بعذر وعليه أن يخضع لامتحان إعادة في الدور الثالث.

وذكر طالب آخر أنه عند مراجعته أمس، لتسلم شهادته، تبين نجاحه في مادة الرياضيات التي تم إبلاغه بها مسبقاً، فيما بقيت هناك مادة اللغة الإنجليزية لم يتم إبلاغه برسوبه فيها إلا أمس فقط، كما حدث الأمر نفسه مع زميل له، والذي أدى امتحان الإعادة بالدور الثاني في مادة الرياضيات، وما أن ذهب أمس مع ولي أمره لتسلم الشهادة حتى فوجئ بأن هناك مادة أخرى، هي الفيزياء راسب فيها.

وعزا مصدر في وزارة التربية والتعليم عدم معرفة الطلبة بالمواد التي رسبوا فيها بشكل دقيق إلى خلل فني في نظام «المنهل».