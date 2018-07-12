«التربية» تحدّد 19 منفذاً لبيع الزي المدرسي.. والتوزيع 15 أغسطس

المصدر: أمين الجمال – دبي

حددت وزارة التربية والتعليم، 19 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الدراسي المقبل، في دبي والمناطق الشمالية، موضحة أنه ستبدأ عملية بيع الزي المدرسي بجميع المنافذ في 15 من أغسطس المقبل.

وأفادت الوزارة في التعميم الذي أصدرته، أخيراً، ووزعته على إدارات المدارس، بأن عدد منافذ بيع الزي المدرسي في دبي خمسة بـ«الملا بلازا، وكارفور مول الإمارات، وفيستيفال سيتي، ومردف سيتي سنتر، وسنشري مول»، وفي الشارقة ثلاثة هي «كارفور سيتي سنتر، ونادي سيدات الشارقة، ومدارس بوتيك للملابس الرسمية (مويلح)»، ومركز في كل من خورفكان، وهو منفذ شركة ينيفورم إكسبرس بشارع خورفكان، ومركز في كلباء، وهو منفذ شركة ينيفورم إكسبرس بشارع الشيخ سلطان كورنيش كلباء، وفي الفجيرة ثلاثة، وهي «منفذ شركة ينيفورم إكسبرس بشارع المطار وكارفور الفجيرة سيتي سنتر، وسفير مول»، وفي عجمان مركزان، وهما «كارفور سيتي سنتر عجمان، وصناعات الإمارات خلف مول الصين»، وفي رأس الخيمة ثلاثة مراكز، هي «كارفور منار مول والسفير مول، وصناعات الإمارات بشارع القرم»، وفي أم القيوين مركز واحد، هو منفذ شركة ينيفورم إكسبرس بشارع الملك فيصل منطقة الراس. وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى توفير الرفاهية والسعادة للطلبة وذويهم بتوفير منافذ بيع الزي المدرسي في جميع أنحاء الدولة من خلال شركتين معتمدتين من قبلها، هما «صناعات الإمارات» التي توفر الزي في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، و«ينيفورم إكسبرس» التي توفر الزي في دبي والفجيرة وخورفكان وكلباء وأم القيوين، موضحةً أن الزي المعتمد للمراحل التعليمية، هو الزي العام والرياضي للصفوف من الأول إلى الثاني عشر.