«التربية» تمنع قيد الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم، إيقاف تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل، على مستوى الدولة، لحصولها على تقييم «ضعيف» و«ضعيف جداً».

وذكرت الوزارة أن نتائج تقييم المدارس الخاصة للعام الدراسي 2017/‏‏2018، أظهرت حصول 47 مدرسة خاصة على تصنيف «ضعيف» و«ضعيف جداً»، وطالبتهم بعدم تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، وعليهم تسجيلهم في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التي حصلت على تصنيف «مقبول» فما فوق، لافتةً إلى أنها ستطالب المدارس التي لم ترد أسماؤها في قائمة التصنيف الضعيف والضعيف جداً بفتح باب التسجيل أمام الطلبة مرة أخرى.

• «التربية» دعت ذوي الطلبة الدارسين في المدارس الضعيفة والضعيفة جداً لنقلهم إلى مدارس أخرى.

ودعت ذوي الطلبة الدارسين في المدارس الضعيفة والضعيفة جداً بنقلهم إلى مدارس أخرى، موجهةً هذه المدارس برد رسوم التسجيل إلى ذوي الطلبة مرة أخرى.

وجاء في رسالة الوزارة إلى أولياء أمور الطلبة أنه «استناداً إلى التوجيهات بتقييم جودة جميع المدارس الخاصة والحكومية، قامت الوزارة والجهات التعليمية المختصة في الدولة، باستخدام معايير موحدة على مستوى الدولة، لتقييم جميع المدارس الخاصة، وذلك لتحديد مستويات جودة التعليم والتعلم والبيئات المدرسية ومستويات أداء الطلبة في الاختبارات الداخلية والدولية، وبناء على جودة الأداء يتم تصنيف المدارس إلى ستة مستويات، هي: ضعيف جداً، وضعيف، ومقبول، وجيد، وجيد جداً، ومتميز.

وحسب قائمة المدارس الضعيفة والضعيفة جداً، المرفقة برسالة الوزارة إلى ذوي الطلبة، فإن عدد هذه المدارس في الشارقة 24 مدرسة، وفي عجمان تسع، وفي أم القيوين مدرستان، وفي رأس الخيمة ثمان، وفي الفجيرة أربع.