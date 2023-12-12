ريحان ومحاصيل طازجة.. حصاد مزرعة عمودية جديدة في دبي

كشفت شركة «سوكوفو» الزراعية، أمس، عن مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، لإنتاج آلاف الأطنان من الخضراوات الورقية والخضراوات الدقيقة سنوياً في إطار التوجه العالمي المتزايد نحو مبادرات العمل المناخي الفعالة التي تحفز على الاستثمار أكثر فأكثر في الإنتاج المستدام للأغذية.

ويأتي افتتاح المزرعة انسجاماً مع مبادرات الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تعد من الموضوعات التي تحظى بالأولوية ضمن أجندة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

وتبلغ مساحة المزرعة الداخلية أكثر من 100 ألف قدم مربعة، بمساحات مبنية تزيد على 20 ألف قدم مربعة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزرعة «سوكوفو» 360 طناً؛ أي ما يعادل نحو 160 حاوية شحن قياسية مقاس 20 قدماً فارغة.

وترتبط المزرعة بمنطقة مخصّصة للأطعمة والمشروبات في مدينة دبي الصناعية، علماً أنه سيُزرع فيها محاصيل طازجة من الكرنب والسبانخ والخس والريحان وإكليل الجبل وغيرها الكثير من الخضراوات الورقية والخضراوات الدقيقة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، إن «تحديات الزراعة في المناطق الصحراوية أصبحت من الماضي، إذ باتت توفر المزارع العمودية اليوم حلولاً رائدة لإنتاج منتجات غذائية طازجة في ظل ازدياد الطلب عليها بفعل النمو المستمر في عدد السكان بدولة الإمارات».

وأضاف أن المزرعة المجهزة بأحدث تقنيات الزراعة المائية في مدينة دبي الصناعية ستسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنَع في الإمارات»، لتعزيز سلاسل التوريد المحلية ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

من جهته، قال مالك شركة «سوكوفو» هارش غرباني، إن مدينة دبي الصناعية تلعب دوراً محورياً داعماً في كل مراحل إنشاء هذه المزرعة التي ترتكز على ممارسات مستدامة عبر إعادة تدوير المياه المستهلكة واستخدامها من جديد، مع الحرص على الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي، ضمن بيئة زراعية يمكن التحكم بحرارتها، مشيراً إلى مشاريع مبتكرة تدعم أهدافها المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.

وتضم المزرعة أبراجاً بارتفاع سبعة أمتار مزودة بأسطح مزدوجة قابلة للسحب، لضمان تعرّض المحاصيل بشكلٍ متساوٍ لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي المتجدد وترشيد استهلاك الكهرباء.

• 360 طناً سنوياً، الطاقة الإنتاجية للمزرعة الجديدة.

سعود أبوالشوارب:

• تحديات الزراعة في المناطق الصحراوية أصبحت من الماضي، إذ باتت توفر المزارع العمودية حلولاً رائدة.

«لنُبدع بصناعتنا»

يأتي افتتاح المزرعة العمودية في أعقاب الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مدينة دبي الصناعية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مايو الماضي، لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وتهدف الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش حملة عالمية أطلقتها مدينة دبي الصناعية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا»، إلى التأكيد على التزام الطرفين بالتشجيع على تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية وتسليط الضوء على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة وتحقيق الأمن الغذائي.