«الكومنولث» تجمع تمويلاً للمناخ بـ 320 مليون دولار

أكد رئيس قسم تغير المناخ في منظمة الكومنولث، ونيكريشنان ديفاكاران، أن مسألة تمويل المناخ هي من الأشياء الضرورية لتعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المنخفضة الكربون، وقدرة البلدان المعرضة للخطر على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي، لافتاً إلى أن منظمة الكومنولث جمعت تمويلاً للمناخ أكثر من 320 مليون دولار من أجل البلدان الصغيرة، إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى في طور الإعداد.

وقال المسؤول في «الكومنولث» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، إن الدورة الحالية من قمة المناخ، استطاعت التغلب على المشكلة الرئيسة، وهي إيجاد فرصة للشعوب للعمل على جبهات متعددة من أجل دعمها التكيف، ومساحة عمل للتواصل بين المعنيين لدفع العمل المناخي حول العالم إلى الأمام.

ولفت ديفاكاران إلى مبادرات «الكومنولث» في إنشاء مركز الوصول إلى تمويل المناخ، وهو عبارة عن تفويض لأمانة المنظمة من أجل تقديم الدعم المالي للبلدان النامية، وتأكيداً على التزام 56 دولة منضمة إلى «الكومنولث» للمضي قدماً لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى مبادرة تقديم التدريب اللازم لبناء قدرات ما يقرب من 2500 مسؤول من دول أعضاء المنظمة، وتوفير البحوث والإحصاءات اللازمة لفهم أعمق لمسألة التغير المناخي، إضافة إلى تنفيذ ميثاق «الكومنولث» الذي يتوافق مع تعهدات الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة التغير المناخي والتصحر والتنوع البيولوجي، داعياً إلى تبادل الحلول بين الدول الأعضاء في الكومنولث والمضي قدماً في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.