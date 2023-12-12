شما بنت سلطان: مجتمعنا الإماراتي يعيش في تناغم مع أرضه

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن «المجتمع الإماراتي لايزال منذ القدم متمسكاً بقيم العيش في تناغم وتوازن مع أرضه، وملتزماً بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحماية نظمها البيئية».

وأضافت «نحن في (المسرعات المستقلة) على ثقة بقدرة كل فرد على التمسك بهذا الإرث وطرح رؤى مبتكرة والمساهمة بدور فاعل في خلق مستقبل أكثر استدامة، إذ تكمن أهم مقومات التصدي للتغير المناخي في تثقيف مجتمعنا وتحفيزه وتمكينه».

جاء ذلك على هامش توقيع هيئة الرعاية الأسرية والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج مشاركة مجتمعية، يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في أنشطة العمل المناخي وممارسات الاستدامة البيئية.

ووقّعت الاتفاقية كل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ومدير عام هيئة الرعاية الأسرية الدكتورة بشرى الملا، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).

من جانبها، قالت الدكتورة بشرى الملا: «نفتخر بتوقيع هذه الشراكة خلال أهم مؤتمر مناخي عالمي مؤتمر الأطراف، إذ تُشكل شراكتنا نقلة نوعية في النهج المتبع في العمل المناخي، وذلك بتبني مبادئ الاستدامة ضمن الأساليب العلاجية وفي إطار عمل مبادرات الرعاية الأسرية».

وأضافت «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بإيجاد أفكار مبدعة وأساليب مبتكرة تعزّز دور المستفيدين في طليعة الحوار المناخي ضمن الممارسات والأنشطة البيئية خلال (كوب 28) وفي ما بعد ذلك،. إذ نمد معاً جذور مستقبل مستدام ترتبط فيه جودة حياة الأفراد والأسر بالبيئة ارتباطاً وثيقاً».