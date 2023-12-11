أطباق بنكهة الاستدامة 100%.. سر الوصفة في حب الطبيعة

بقائمة من الأطعمة ذات البصمة الكربونية المنخفضة، التي تعد تطبيقاً عملياً بنسبة 100% لأبرز أفكار «كوب 28» للحفاظ على البيئة؛ أطلت مبادرات عدة في مؤتمر الأطراف، بهدف ترك بصمة مستدامة من بوابة الأغذية، والأطباق التي تراعي ممارسات أكثر صحة واستدامة في الآن ذاته.

وأطلقت مجموعة إفكو العالمية عدداً من المبادرات، وخصصت 77 مليون درهم على مدار عامين من أجل تطبيق تلك المبادرات، إذ تركز المجموعة على قضايا عدة مهمة، مثل تغير المناخ، وإدارة موارد الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والغابات.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، رضوان أحمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المجموعة تفخر بتزويد مؤتمر الأطراف (كوب 28) بقائمة الطعام المستدامة التي طورتها حديثاً، ويجسد ذلك التزامنا الراسخ بتلبية المعايير البيئية التي تسهم في جعل كوكبنا مكاناً أفضل، وتعمل على تغيير نمطنا الغذائي ليكون أكثر صحةً، إذ إن خياراتنا الفردية يمكن أن تعمل على إحداث التغيير الإيجابي المنشود للارتقاء بصحتنا والمحافظة على كوكبنا».

وأضاف: «من خلال إطلاقنا قائمة الطعام المستدامة خلال فعاليات (كوب 28)، فإننا بذلك نُسرّع من خطواتنا نحو تغيير النمط الغذائي الذي نتبعه، ورسم معالم جديدة كلياً لنمط عيشنا المستدام مستقبلاً».

وتابع رضوان: «تمثل قائمة أطعمة (ثرايف) نقلة نوعية نحو الخيارات الصديقة للبيئة، مع التأكيد على أن الخيارات الفردية بإمكانها تحقيق التغيير الإيجابي المنشود للارتقاء بالصحة والحفاظ على الكوكب، وتؤكد مجموعتنا التزامها بالاستدامة من خلال مبادرات ملموسة وحلول مبتكرة، بما في ذلك قائمة الطعام ذات البصمة الكربونية المنخفضة لـ(ثرايف) في (كوب 28)».

وأكمل «نهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 17% في عملياتنا بحلول 2025. ويغطي النهج الشامل للشركة سلاسل القيمة بأكملها، مع التركيز على تأمين الموارد بشكل مسؤول، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من النفايات».

رضوان أحمد:

• خياراتنا الفردية يمكن أن تعمل على إحداث التغيير الإيجابي المنشود للارتقاء بصحتنا والمحافظة على كوكبنا.

نظام معيشة صديق للبيئة

قال رضوان أحمد إن «علامتنا رائدة في مجال تصنيع اللحوم النباتية بالكامل، ما أسهم في احتلال (ثرايف) مركز الصدارة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) من خلال إطلاق قائمة طعام ذات بصمة كربونية منخفضة، تماشياً مع رسالة المجموعة لتحقيق نظام معيشة صديق للبيئة، إذ يتبنون تصاميم مستدامة، ويقدمون قائمة طعام نباتية بنسبة 100%، مصممة باستخدام المنتجات المحلية، وتغليف قابل للتحلل بنسبة 100%، إلى جانب طعمها اللذيذ».