«دانة» تجمع عشّاق الاستدامة في «منصة خضراء»

أطلقت الفتاة الإماراتية دانة النقبي منصة مجتمعية فريدة من نوعها على الإنترنت تهدف إلى تعزيز الأنشطة الخضراء والمبادرات المستدامة تحت اسم «green connections»، كجزء من جهودها المستمرة لتشجيع المشاركة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز نمط حياة صحي ومستدام.

وتوفر المنصة مساحة افتراضية، إذ يمكن للأفراد المهتمين بالأنشطة الخضراء تبادل الأفكار والخبرات، وتتميز بالتفاعل الاجتماعي الفعّال وتبادل النصائح حول كيفية تحسين أسلوب الحياة بشكل صحي ومستدام.

وأعربت دانة النقبي (15 عاماً) عن سعادتها بإطلاق هذه المنصة، مشيرة إلى أهمية توفير فضاء إلكتروني يجمع بين عشاق الأنشطة الخضراء ويسهم في نشر الوعي بقضايا البيئة.

وأضافت أنها تطمح إلى أن تتعاون مستقبلاً من خلال المنصة مع المؤسسات المعنية بالتطوع والحفاظ على البيئة وأنشطة الاستدامة لاستخدام منصتها للإعلان عن أنشطتها، وتنظيم فعاليات مشتركة تستهدف فئة الشباب والمراهقين.

وتعتزم دانة، عبر المنصة أيضاً توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز رسالتها، إذ ستنشر صوراً وفيديوهات تشجع على التحوّل نحو نمط حياة أكثر استدامة، وتحفيز المشاركين على استخدام وسم خاص للمجتمع لتسهيل تبادل الأفكار والخبرات.

وأكدت أنها تعتبر تدشينها لهذه المنصة خطوة مهمة نحو تشجيع الرأي العام على التفاعل الإيجابي وتبني عادات حياة أكثر صحة واستدامة، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

يُشار إلى أن المنصة تتيح للأعضاء إنشاء مشاريع تؤثر بشكل إيجابي في كوكب الأرض، مثل الحفاظ على المحيطات أو تقليل انبعاثات الكربون، بحيث يكونون قوة دافعة للتحول الإيجابي وتشجيع العقول الشابة على إحداث التغيير المستدام للحفاظ على البيئة.